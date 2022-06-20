Altın ve dolarlarını bozdurup TL’ye geçen İslam Memiş uyardı: Korkunuz varsa bunu yapın

Fed'in faiz kararı sonrası altın ve dolarda hareketlilik başladı. Kritik karar sonrası düşüşe geçen altın fiyatları 19 Haziran 2022 Cumartesi gününde de düşüşün sürdürdü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Merkez Bankası'nın sene sonuna kadar 3-4 kez faiz artırımına gideceğini belirterek altın ve dolar için alım ve satım seviyelerini açıkladı. Peki altın hangi seviyeden alınır? Dolar düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları.

Ekonomik krizlerin 2023 yılında da devam edeceğini söyleyen İslam Memiş, enflasyonun daha da artacağını işaret etti. Memiş aynı zamanda Merkez bankaları ve başkanlarının enflasyonla mücadeleyi sadece faiz artırarak yaptığını vurguladı.

Altın tahmini

Gram altının 1016 seviyesinde (16 Haziran), güçlü destek seviyesi 950, güçlü direnç seviyesi 1050 seviyesi olduğunu belirten Memiş, ay sonuna kadar altının ons fiyatının 1880 dolar görebileceğini vurguladı.

Dolar kuruna dikkat

"17.50 direnç seviyesinde olsa da dolar kurunda benim beklentim var. Ben TL'ye geçmiştim. Korku varsa dolar TL 16.75, gram altın 980'e kadar gerileyince tekrar yorum yapacağım. Gerileme ihtimali varsa bekleyelim, yoksa alalım diyeceğim."