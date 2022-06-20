  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın ve dolarlarını bozdurup TL’ye geçen İslam Memiş uyardı: Korkunuz varsa bunu yapın
Ekonomi

Altın ve dolarlarını bozdurup TL’ye geçen İslam Memiş uyardı: Korkunuz varsa bunu yapın

Altın ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareket ihtimali sürerken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir tahmin geldi. İslam Memiş, alım ve satım konusunda yatırımcıların kendisinden haber beklemesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 11:00:00 -
Altın ve dolarlarını bozdurup TL’ye geçen İslam Memiş uyardı: Korkunuz varsa bunu yapın

Fed'in faiz kararı sonrası altın ve dolarda hareketlilik başladı. Kritik karar sonrası düşüşe geçen altın fiyatları 19 Haziran 2022 Cumartesi gününde de düşüşün sürdürdü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Merkez Bankası'nın sene sonuna kadar 3-4 kez faiz artırımına gideceğini belirterek altın ve dolar için alım ve satım seviyelerini açıkladı. Peki altın hangi seviyeden alınır? Dolar düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları.

Ekonomik krizlerin 2023 yılında da devam edeceğini söyleyen İslam Memiş, enflasyonun daha da artacağını işaret etti. Memiş aynı zamanda Merkez bankaları ve başkanlarının enflasyonla mücadeleyi sadece faiz artırarak yaptığını vurguladı.

Altın tahmini

Gram altının 1016 seviyesinde (16 Haziran), güçlü destek seviyesi 950, güçlü direnç seviyesi 1050 seviyesi olduğunu belirten Memiş, ay sonuna kadar altının ons fiyatının 1880 dolar görebileceğini vurguladı.

 

Dolar kuruna dikkat 

"17.50 direnç seviyesinde olsa da dolar kurunda benim beklentim var. Ben TL'ye geçmiştim. Korku varsa dolar TL 16.75, gram altın 980'e kadar gerileyince tekrar yorum yapacağım. Gerileme ihtimali varsa bekleyelim, yoksa alalım diyeceğim."

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

byMehmet

Buna aldanmayın kendi kararınızı kendi verin, bu almayın dediği gün 24 ayar 930-950 bandında idi, 900 altını görecek dedi ,altın 1020-1030 bandına geldi, şimdi 980 olacak diyor, ons 1880 olacaksa nasıl olacak, ons 1850 de iken 1026 tl olan ürün.

kıymetini bilemedik

dünya piyasalarını saatlik dakikalık taklaya getiren borsaları tavandan tabana asansör gibi indirip çıkaran senmiydin yahu desene dünya ekonomisi benim elimde diye kıymetini bilelim ama sen yinede hiç piyasaya çıkma k.çarşıda sadece altınları sat diğer kuyumcular gibi
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23