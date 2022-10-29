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Ekonomi Altın ve doları olanı üstüne basa basa uyardı! Petrol tahmini dehşete düşürdü... İslam Memiş: Bir hafta içinde...
Ekonomi

Altın ve doları olanı üstüne basa basa uyardı! Petrol tahmini dehşete düşürdü... İslam Memiş: Bir hafta içinde...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, yatırımcının artık karar vermesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 14:36:00 - 2022-10-29 14:36:27
Altın ve doları olanı üstüne basa basa uyardı! Petrol tahmini dehşete düşürdü... İslam Memiş: Bir hafta içinde...

Piyasaların uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklama yaptı. Memiş, "Nasıl bir hazırlık yapmamız gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu.

İslam Memiş para piyasalarındaki son gelişmeleri yorumladı. Altının hızlı düşüşü, doların zirveyi görmesi yatırımcıları yeni yol arayışına itiyor. FED ve TCMB kararlarının ardından zorlu kış aylarının yaklaşması da piyasaların yönünü belirsizliğe itiyor. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş; dünyadaki gelişmeleri yorumladı ve piyasalarda sert bir döneme girileceğini işaret etti.

Ekim ayına yaklaşırken yatırım tercihlerini açıklayan Memiş; “Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var. Breta kaldı. Nasıl bir hazırlık yapmamız gerekiyor? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Merkez Bankası 100 baz puanlık indirim yaptı, dolarda yukarı yönlü hareketler gördük. Uluslararası piyasalardaki değer artışını da gördük. 20 yılın zirvesinde olan bir dolar endeksi var. Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum” ifadelerini kullandı.

Petrol piyasasındaki hareketleri değerlendiren ünlü finans uzmanı Memiş; “Petrol fiyatlarının gerilemesi iyi ancak dolar kuru yüksek diye pompa fiyatlarına yansımıyor. Ben gerilemenin devam edeceğini tahmin etmiyorum. Yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarında yeniden 130-140 dolarları görebiliriz” dedi.

"Hazırlığa başlayın"

Ekim ayı için uyarılarını sürdüren Memiş; FED’in faiz kararından ziyade Putin’in açıklamalarının önemine değindi. Rus liderin yaptığı kritik açıklamaların piyasa üzerindeki etkilerini değerlendiren İslam Memiş; “Putin'in açıklaması çok çok önemliydi. Seferberlik ilan etti, bunun yanında savaş riskini devam ettirecek açıklamalar yaptı. Nükleer dahil tüm silahlarımızı kullanırız diyor. Kışın onlar donacak algısı içinde. Jeopolitik riskler tırmanıyor. Putin'in açıklamaları oldukça önemli. Büyük bir savaşın hazırlığında olduğunu gözlemliyoruz. İran'da da bazı durumlar gerçekleşiyor. Sokak gösterileri büyüyebilir” sözlerini kullandı.

Yılın son çeyreğinin ilk çeyreğe benzeyebileceğine değinen Memiş, her yerde problem olduğunu belirtti ve dünya düzeninde değişimin sancılı olacağına değindi. Memiş; “Sistematik şekilde dünya düzeni, değişim süreci sancılı geçeceği için bu süreci çok serbest bırakmayacaklar. Daha düşük faiz artırımı yapması dolar endeksinde gerileme gündeme getirecektir. Size dolar endeksinde 104-105'e geri çekilme olabilir, altın ons, gümüş ons hareketlilik olabilir uyarım vardı” dedi ve yeni uyarılarda bulundu.

Yatırımcılar dikkat

Önümüzdeki ay için altın uyarıları yapan Memiş şu sözleri kullandı:

Bir haftalık süreç içinde yatırımcılar kararını vermeli. KKM'de param var, boşa çıktı dolar alayım mı? Hayır. Şöyle bir hamle yapabilirsiniz, elimde TL var. Ben TL'yi altına çevirip KKM'den faiz getirisini alabilirim. Aradaki getiriyi cebime koyarım. Altın gramı yükselince aradaki farklı alacağımdan zararım olmuyor. KKM'de TL'de duranlar, eline yeni TL geçenler bu hamleleri değerlendirebilir.

Dolara sıcak bakmıyorum. Dolar 20 yılın zirvesinde, euro 20 yılın dip seviyesinde. Zirvedekini mi satın alırsın, diptekini mi satın alırsın? Buna karar vermeniz lazım. Ben alırım altınımı, KKM'ye koyarım, aylık getirimi alırım, altınım zaten altın olarak duruyor. Haliyle kaybım olmayacak.

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Yorumlar

ata

bu tipler bayağı komik... keşke komedyenlik yapsalardı.... yahu olmayan bi şey ile ne alınır falan mı oynuyoruz....

Ali soylu

adamın Eylül sonunda yaptığı açıklamayı yen gibi veriyorsunuz aradan bir ay geçti  ...
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