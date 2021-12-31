Altın ve dolar tahminleri tutan Mert Başaran acil olarak uyardı: 2022'de beter artacak! Hemen alın

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Altın ve doların yeni yılda hangi rakamlara ulaşabileceği konusunda öngörülerini paylaşan Mert Başaran, vatandaşların elindeki hiçbir şeyi satmaması gerektiğini söyledi.

"Arsa ve konut fiyatları beter artacak"

İşte Mert Başaran'ın o açıklamaları:

Bir şey dibe geldiğinde almak lazım. Altın ve dolar filan dibe geldiğinde hemen almak lazım. Ben bunu yapıyorum. Şu an çok dalgalı bir dönemdeyiz. Panik olmamak lazım. Bir şeyi zirvedeyken almamak lazım. Roket gibi giden bir şeyi sakın almayın. Dolar yarın Allah korusun 25 lira olsa, altın 1500 lira olsa ya da konut fiyatları artsa ilk kuralımız şu olacak zirvedeyken alım yapmayacağız. Çünkü bunun bir dönüşü oluyor. Altın ve gümüşte OSN bazında bir hareket olabilir. Dolar olması gerektiği gibi artış gösterecektir. Bu da altına yansıyacaktır. Şu an sıfır konut projeler uçmuş. Kentsel dönüşüme giren evler alınabilir. Fırsatı olanlar 300-400’e kadar ev alsınlar. Ev fiyatlar beter artacak. Ya da arazi alsınlar. Enflasyon olan ülkelerde malda kalın. Yani bu bir şeyinizi satmayın demek.