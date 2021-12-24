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Ekonomi Altın ve dolar tahmini tutan Mert Başaran bu kez canlı yayına çıkıp duyurdu: Bu yatırım sizi kurtaracak! Hemen alın
Ekonomi

Altın ve dolar tahmini tutan Mert Başaran bu kez canlı yayına çıkıp duyurdu: Bu yatırım sizi kurtaracak! Hemen alın

Altın ve dolar konusunda 'Israrla paranızı konuta ya da toprağa yatırın' diyerek vatandaşlara çağrıda bulunan ekonomist Mert Başaran'dan yeni açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:35:00 -
Altın ve dolar tahmini tutan Mert Başaran bu kez canlı yayına çıkıp duyurdu: Bu yatırım sizi kurtaracak! Hemen alın

Emlak ve yatırım danışmanı olan Mert Başaran, vatandaşlara yatırım tavsiyesinde bulundu.

Daha önce vatandaşlara altın ve dolar yerine toprak ile konut yatırımı çağrısı yapan Mert Başaran yine haklı çıktı.

Doların ve altının çakılmasıyla vatandaşlar uzmanların açıklamalarını merakla bekliyor.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında konuşan Mert Başaran, "İnşaat konusunda büyük bir talep var. ABD-Çin savaşı var. Bunun bize de bir yansıması var. Malzeme konusunda fiyatlar patladı. Ben bir yıl önce söyledim. Şu anda almak mantıklıdır. Vatandaş dolar ve altından korkacak. Şu an vatandaşı kurtaracak şey olan gayrimenkuldur ya da topraktır. Burada fiyatı dipte kalmış şeylere odaklanmak lazım. Türkiye yıllardır aynı belalarla uğraşıyor. Bu felaketlerden kurtulmanın en büyük yolu tasarruftur. Vatandaştan siyasete kadar tasarruf tasarruf tasarruftur" ifadelerini kullandı.

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