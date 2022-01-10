Altın ve dolar konusunda uyaran ünlü ekonomist net konuştu! "Bu fiyatları beklemeyin"

Dolar kuru ve altın gram fiyatları üzerindeki dalgalanma sürerken, vatandaşlar ekonomistlerin yorumlarını ve uyarılarını dikkatle takip ediyor. Son olarak ekonomist Remzi Özdemir, altının düşmeyeceğini söyleyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Remzi Özdemir, Paramedya kanalı üzerinden paylaştığı son videosunda altının korku ve endişe ortamını sevdiğini belirterek, “Gram altın için söylüyorum, 500TL gibi bir beklenti içine girmesinin anlamı yok, özellikle dolar fiyatlarındaki yükseliş durumunda ise dış sermaye kaynaklı olarak bir yükseliş gösterecektir” tahmininde bulundu.

Remzi Özdemir'in dolar tahmini ise tepki çekti. Özdemir, Dolar düştüğü anda alıma başlanacağını ve bu alımlar sonrasında doların da yeniden yükseleceğini söyledi. Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı ile indirim kararı alması durumunda ise doların tutulamayacağını savundu.