Altın ve dolar konusunda uyaran ekonomist Hatice Kolçak bu kez konut fiyatları için tarih verdi: Fiyatları düşecek! Bekleyin
Ekonomist Hatice Koçak, altın ve dolar konusunda yeni tahminlerde bulunarak ev alacaklar içinde uyarılarda bulundu. Kolçak, konut fiyatlarının yakın zamanda düşeceğini söyledi.
Her Açıdan Youtube kanalına konuk olan ekonomist Hatice Kolçak, ev alacaklara önemli tavsiyelerde bulundu.
Hatice Kolçak, vatandaşların enflasyona karşı olarak altına yatırım yapabileceklerini söyleyerek, "Altın enflasyona karşı en büyük liman. Ons altın ve dolar/TL’ye baktığımızda kademeli kademeli altın alabilirsiniz. Bu sözlerim kısa vadeli değil. En az 1-3 yıl tasarruf edip bekleyeceksiniz" dedi.
Konut fiyatlarının düşeceğini belirten Kolçak, "Konut çok soran oluyor. İnsanlar enflasyondan korunmak için konuta gidenler var. Şu anki piyasa çok enteresan, her gün fiyat değiştiriyorlar. Şu an konuta yüksek talebin azaldığı bir döneme giriyoruz. Çünkü doları yukardan alanlar, altını yüksekten alanlar beklemeye geçecektir. Ocak gibi konut satışlarının azalacağını düşünüyorum. Bu ne demek oluyor? Satamayacak konut sahibi, fiyatı düşürecek. Yani fiyatlar düşecek. Ev alacaklar takip etsinler, orada doğru fiyata yakalayabilirler. Satıcılar da bu fırsatçılığı bıraksınlar" ifadelerini kullandı.
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