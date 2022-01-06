  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın ve dolar konusunda uyaran ekonomist Hatice Kolçak bu kez konut fiyatları için tarih verdi: Fiyatları düşecek! Bekleyin
Ekonomi

Altın ve dolar konusunda uyaran ekonomist Hatice Kolçak bu kez konut fiyatları için tarih verdi: Fiyatları düşecek! Bekleyin

Ekonomist Hatice Koçak, altın ve dolar konusunda yeni tahminlerde bulunarak ev alacaklar içinde uyarılarda bulundu. Kolçak, konut fiyatlarının yakın zamanda düşeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 15:03:00 - 2022-01-06 15:05:33
Altın ve dolar konusunda uyaran ekonomist Hatice Kolçak bu kez konut fiyatları için tarih verdi: Fiyatları düşecek! Bekleyin

Her Açıdan Youtube kanalına konuk olan ekonomist Hatice Kolçak, ev alacaklara önemli tavsiyelerde bulundu.

Hatice Kolçak, vatandaşların enflasyona karşı olarak altına yatırım yapabileceklerini söyleyerek, "Altın enflasyona karşı en büyük liman. Ons altın ve dolar/TL’ye baktığımızda kademeli kademeli altın alabilirsiniz. Bu sözlerim kısa vadeli değil. En az 1-3 yıl tasarruf edip bekleyeceksiniz" dedi.

Konut fiyatlarının düşeceğini belirten Kolçak, "Konut çok soran oluyor. İnsanlar enflasyondan korunmak için konuta gidenler var. Şu anki piyasa çok enteresan, her gün fiyat değiştiriyorlar. Şu an konuta yüksek talebin azaldığı bir döneme giriyoruz. Çünkü doları yukardan alanlar, altını yüksekten alanlar beklemeye geçecektir. Ocak gibi konut satışlarının azalacağını düşünüyorum. Bu ne demek oluyor? Satamayacak konut sahibi, fiyatı düşürecek. Yani fiyatlar düşecek. Ev alacaklar takip etsinler, orada doğru fiyata yakalayabilirler. Satıcılar da bu fırsatçılığı bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

Dolar için son çağrı bomba! İslam Memiş, 18 liradan dolar alıp zarar edenleri uyardı: Zararırınızı karşılamak için bunu yapın
Dolar için son çağrı bomba! İslam Memiş, 18 liradan dolar alıp zarar edenleri uyardı: Zararırınızı karşılamak için bunu yapın

Ekonomi

Dolar için son çağrı bomba! İslam Memiş, 18 liradan dolar alıp zarar edenleri uyardı: Zararırınızı karşılamak için bunu yapın

Dolar alanın üzüleceğini tahmin eden Kaan Sarıaydın'dan yeni tahmin: Türkiye oraya girecek! Dolar...
Dolar alanın üzüleceğini tahmin eden Kaan Sarıaydın'dan yeni tahmin: Türkiye oraya girecek! Dolar...

Ekonomi

Dolar alanın üzüleceğini tahmin eden Kaan Sarıaydın'dan yeni tahmin: Türkiye oraya girecek! Dolar...

Altın ve dolar tahminleri olay olan Mert Başaran 'Son fırsat' diyerek uyardı: Getirisi dolardan fazla olacak! Buna yönelin
Altın ve dolar tahminleri olay olan Mert Başaran 'Son fırsat' diyerek uyardı: Getirisi dolardan fazla olacak! Buna yönelin

Ekonomi

Altın ve dolar tahminleri olay olan Mert Başaran 'Son fırsat' diyerek uyardı: Getirisi dolardan fazla olacak! Buna yönelin

Doların gidişatı ne olacak? Erdoğan'ın en yakınındaki isim açıkladı: Dolar 2-3 ay içerisinde...
Doların gidişatı ne olacak? Erdoğan'ın en yakınındaki isim açıkladı: Dolar 2-3 ay içerisinde...

Ekonomi

Doların gidişatı ne olacak? Erdoğan'ın en yakınındaki isim açıkladı: Dolar 2-3 ay içerisinde...

Ekonomist Hatice Kolçak dolar konusunda tarih vererek ezber bozan tahminini duyurdu: Dolar 14 lirayı aşarsa...
Ekonomist Hatice Kolçak dolar konusunda tarih vererek ezber bozan tahminini duyurdu: Dolar 14 lirayı aşarsa...

Ekonomi

Ekonomist Hatice Kolçak dolar konusunda tarih vererek ezber bozan tahminini duyurdu: Dolar 14 lirayı aşarsa...

Ne altın ne dolar! Uzman isim öyle bir yatırım aracının ismini verdi ki: Yakında çeyrek altının yerini alacak
Ne altın ne dolar! Uzman isim öyle bir yatırım aracının ismini verdi ki: Yakında çeyrek altının yerini alacak

Ekonomi

Ne altın ne dolar! Uzman isim öyle bir yatırım aracının ismini verdi ki: Yakında çeyrek altının yerini alacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay