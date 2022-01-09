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Ekonomi Altın ve dolar konusunda her dediği çıkan Mert Başaran'dan olay açıklama: Paranız bu şekilde 100 bin dolar olabilir
Ekonomi

Altın ve dolar konusunda her dediği çıkan Mert Başaran'dan olay açıklama: Paranız bu şekilde 100 bin dolar olabilir

Altın ve dolar tahminleri gerçekleşen ve ısrarla yatırım aracı olarak konut ve arsa tavsiyesinde bulunan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 10:14:00 -
Altın ve dolar konusunda her dediği çıkan Mert Başaran'dan olay açıklama: Paranız bu şekilde 100 bin dolar olabilir

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, küçük yatırımcıya uyarılarda bulundu.

Mert Başaran para biriktirmenin zor olmadığını ve doğru bir yatırım ile para biriktirilebileceğini söyledi.

Mert Başaran "Kahve yada sigaraya harcadığımız paralardan günde sadece 1 usd köşeye atsak bunu altın, arsa gibi uzun vadede dolar bazı artan bir varlığa yatırsak ( çoğu varlık yıllık %10 getiri sağlamış uzun vadede usd bazi) 55 yaşında en basit şekilde 100bin usd oluyor. Burada anlatmaya çalıştığım, basit ve küçük rakamlar istikrarlı şekilde biriktirilirse damlaya damlaya göl oluyor, doğru yatırım yaparsanız bu rakamı onlarca katı oluyor !! Sorun şu ki insanlara bu öğretilmiyor, bu parayla bir şey olmaz harca deniyor! 1 değil 10 usd biriktirseydi 1milyon usd i oluyor. Buna compound İnterest yada benim deyimimle paranın yavrulamasi denir" ifadelerini kullandı.

 

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