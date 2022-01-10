Altın ve dolar çıkışları gündem olan Mert Başaran üstüne basa basa uyardı: Zarar ediyorlar! Satıp...
Altın ve dolar konusundaki tahminleri ses getiren Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, küçük yatırımcıya uyarılarda bulundu.
Tv5'te Gizli Dosya programına katılan Mert Başaran, dolarda kalmanın pek mantıklı olmadığını kaydetti.
Doları olanlara üstü kapalı satın mesajı verdi
Başaran, elinde dolar alanları üstü kapalı uyararak 'arsa, konut ve tarım arazi alma' tavsiyesinde bundu.
Başaran yaptığı açıklamada, "Dolar paranızı eritir. Bunu kabul etmiyorlar. 2002’den bu yana dolar kaç kat artmış? Simit kaç kez artmış? Ekmek? Yani enflasyonun altında kalıyor. Dolarda kalmak mantıklı değil. Ama altın, gümüş bu tarz emtialar farklı. Türkiye’de malda kalmak önemli. En büyük kriz olsa bile 5 yıl içinde para sahibi oluyorsunuz. Krizlerde alım yapanlar kazanıyor. Bir şey zirvedeyken almamak lazım. Düşüşte almak gerekiyor" dedi.
Ev fiyatlarının bir süre daha tavan yapacağını kaydeden Başaran, "2-3 yıl daha ev fiyatlarının düşüş yaşaması zor. İnşaata çıkan çok proje yok. Maliyetler arttı. 2025-2026’da fiyatlar normale dönebilir. 500 bine ev alamazsın. Ama çeperlerde al. Pendik’te, Çekmece’de alın. Bekleyin. İlla ki değerlenecek" ifadelerini kullandı.
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