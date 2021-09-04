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Ekonomi Altın, uranyum ve dahası gelecek! Türkiye'den büyük keşif
Ekonomi

Altın, uranyum ve dahası gelecek! Türkiye'den büyük keşif

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulunan en büyük uranyum kaynağı Nevşehir'de bulunuyor. Öte yandan altın ve uranyum konusunda yeni keşif çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 10:15:00 -
Altın, uranyum ve dahası gelecek! Türkiye'den büyük keşif

Türkiye'nin uranyum kaynağı 3'e katlanırken, Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise 22 bin tonluk rezervle Nevşehir'de bulunuyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) son yıllarda yaptığı keşifler, stratejik anlamda önemli nadir toprak elementleri, altın ve uranyumu günyüzüne çıkardı.

2020 sonu itibarıyla yapılan 580 bin 866 metrelik sondajın ardından bulunan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'deki 22 bin tonluk rezerv oldu.

MTA'nın son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında büyük miktarda altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum yatakları tespit edildi. Bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkati çekti.

Hız  kazandı

Son 10 yılda uranyum arama çalışmaları hız kazandı. Milliyet'in haberine göre, 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj çalışmasıyla, bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir rezerve sahip.

2020'de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin 292 tonu son 5 yılda yapıldı. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da. Manisa'yı Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.

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Yorumlar

Davaci

Verin gazi millete, petrol bulduk, gaz bulduk, altın bulduk demir bulduk, bakır bulduk, bulduk oğlu bulduk. Sizin yüzünüzden Muslumanliktan soğuyor insanlar. İnsanları dinden bezdirdiniz. Çünkü hergün bu iktidara yarasın diye yalan yazıyorsunuz, iftira atıyorsunuz.
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Silo

Burakin bu hikayeleri vatandaşa 3 ün 1 i bile düşmez gene devlet kendi arasinda yer bitirir
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