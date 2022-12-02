Altın uçuşa geçti! İslam Memiş son tahminini ilan etti: Bunu yapan kazanır, hazırlıklı olun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin yeni tahminler geldi.

İşte İslam Memiş'in Tv100'deki yazısı:

Sekiz ay baskılanan altın, gümüş fiyatları ve pariteler zincirlerini kırdı.

Kasım ayında yükselişine başlayan enstrümanlarda yeni zirveler yolda.

Daha önce belirttiğim gibi yılın son çeyreği, ilk çeyreği gibi olabilir.

Gram altın bin 80 lira, ons altın bin 800 dolar, gümüşün gramı 13,45, ons gümüş 22,53 dolar seviyelerini gördü.

Yetmez ama yükseliş başlangıcı için iyi bir gelişme.

Altının gram fiyatında bin 90 lira, ons altında bin 830 dolar, gümüş gramda 13,65 lira, ons gümüşte 23,05 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim.

EUR/USD paritesinde 1,06, GBP/USD paritesinde 1,2350 seviyelerini direnç seviyeleri olarak takip edeceğim.

Aralık ayında yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerek.

Amerika Merkez Bankası’nın (Fed), Aralık’ta 50 baz puan faiz artırma beklentisi yüzde 80’ne yükseldi.

Fed’in yumuşaması emtia ve paritelerin yükselişinde etkili oldu.

Dolar endeksi (dxy) 104,65 seviyesine geriledi.

2023’ün ilk çeyreğinde 100 seviyesinin altında 90-95 aralığında dengelenme süreci devam edecek.

Satış için acele etmemek gerek!

Aralık ayı altın, gümüş ve paritelerin konuşulduğu bir ay olma özelliği taşıyacak.

Varlıklarını koruyan, sabreden kazanıyor.