Altın toparlanıyor... 'Aman bu kez treni kaçırmayın!'

Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyordu ancak altın düşüş ivmesine girdi. Merkez Bankası kritik enflasyon raporunu açıkladı. Altında beklenen sıçrama gerçekleşmedi. Altına yatırım yapacaklar için yeni bir fırsat mı oluştu? Altın fiyatları ne zaman yükseliş ivmesini yakalayacak? Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü altın fiyatları.

İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmayan ve rekor üzerine rekor kıran altın haftaya düşüşle başladı. Pazartesi gününü düşüşle kapatan altın, salı gününe de aşağı yönlü başladı. ABD'deki finansal verilerin açıklanması sonrasında altın yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz hafta dalgalı seyrini koruyan altın nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte toparlandı. Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporu ile birlikte altında yükseliş ivmesinin başlaması tahmin ediliyordu ancak düşüş devam etti.

Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın salı günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın yeniden yükselişe geçecek mi. Peki altın yatırımcıları için yatırım fırsatını kaçırdı mı?

Gram altın dün piyasalarda 2.446,30 TL'den, çeyrek altın 4.042 TL'den, yarım altın ise 8.083 TL'den kapanış yaptı.

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