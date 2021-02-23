Altın tekrar yükselişe geçti
Dün haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları bugüne de yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 410 lira seviyesinden işlem görüyor.
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Günün ilk ışıklarında canlı ve güncel rakamları merak edenler için altın fiyatları yükselişe geçti.
Gram altın ne kadar?
Gram altın fiyatları 409 lira alış ve 410 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın kaç para?
Çeyrek altın bugün 654 lira alış ve 668 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Yarım altın fiyatı
1.304,07
1.336,94
Cumhuriyet altını
2.616,31
2.665,70