Altın son bir ayın zirvesinde
Haziran ayı başında 367 bin lirayı gören altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 386,5 liradan işlem gördü.
Önceki gün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 386,2 liradan tamamladı.
Dün de güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 386,5 lira seviyesinde seyretti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.587 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı da Asya piyasalarında 1.760 doları görmesinin ardından düşüşe geçti ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.754 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.