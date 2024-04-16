Altın rallisi için iddialı tahmin: Yeni bir çağ başlıyor!

Son dönemde yatırımcıların gözdesi haline gelen güvenli liman altın, yükselişini uzun süre daha devam ettirebilir. FT yazarı Rana Foroohar altın rallisinin değişen dünya düzeniyle ilişkisine dikkat çekti

Altın yatırımcılarının tercihleriyle dalga geçmek kolaydır. Ancak Financial Times yazarı Rana Foroohar altın sevdalıları için nihayet doğru zamanın gelmiş olabileceğini belirtiyor. Zira ABD’de beklenenin üzerindeki enflasyon verileri, jeopolitik krizler, kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri, merkez bankalarının para politikaları ve piyasaların geleceğine dair birçok unsur altın için olumlu işaretler taşıyor.

Tüm bu gelişmeler irdelendiğinde altının yükseleceği öngörülebilir. Ancak Foroohar altın için yatırımcıların daha derin ve uzun vadeli mesajlara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

Önümüzdeki birkaç çeyrekte her ne olursa olsun küresel enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kaldığı ortada. FT yazarı teknoloji devrimleri sonucu oluşabilecek üretkenlik mucizeleri dışında mevcut konumda enflasyonist olmayan bir makro trendi düşünmenin zor olacağını belirtiyor.

Değişen küresel dengeler altına yarıyor

ABD ekonomisi hızlanmayı sürdürüyor. Bunun bir sebebi de devletlerin tedarik zinciri risklerini azaltamaya çalışması. Aşırı sıcak ekonomi tedarik zinciri ihtiyaç fazlası oluşturma çabaları bağlamında ABD’nin uyguladığı mali teşviklerden, varlıklı ülkelerdeki temiz enerjiye geçiş harcamalarından ve yeniden sanayileşme için gereken tüm sermaye yatırımlarından kaynaklanıyor. Ayrıca yaşlanan ABD nüfusu bile sağlık harcamaları ve sahip oldukları bol miktardaki servet nedeniyle enflasyonist güç haline gelebilir.

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Altın, tarihsel olarak bir enflasyon riskinden korunma aracıdır. Ancak aynı zamanda yatırımcıların statükonun istikrarı konusunda endişelendiklerinde başvurdukları bir varlık. Onlarca yıldır etkisiz bir performans gösteren altın şimdi olduğu gibi dünya büyük bir dönüm noktasındayken patlama yapabilir.

Gelişmekte olan ülkelerin Batı tarafından yazılan serbest piyasa kurallarına uymasını belirten Washington konsensusunun ve savaş sonrası ortaya çıkan ‘Pax Americana’ döneminin sona erdiği bir sır değil. Batı ile Çin arasındaki ticari gerilimler artıyor. Ukrayna’daki savaşın ardından doların bir silah haline gelmesi başta Çin olmak üzere birçok ülkenin ABD’nin mali gücüne karşı önlem almasını beraberinde getiriyor. Ülkeler ABD Hazinesi tahvillerini satıyor ve merkez bankalarını altın alımlarıyla çeşitlendiriyor. Hafta sonu Orta Doğu’daki gerginliğin tırmanmasının ardından altının daha da yükseleceğini hayal etmek de zor değil.

Dengelerdeki bu değişim birçok analistin altın için yükseliş öngörülerini artırmasına sebep oluyor. BNP Paribas Fortis’in Baş Stratejisti Philippe Gijsels ve Baş Ekonomisti Koen De Leus altının ons başına 2,374 dolarlık mevcut fiyatından çok uzak olmayan bir gelecekte 4.000 dolara ulaşacağını öngörüyor. “Bu sadece bir faiz oranı meselesi değil” diyen Gijsels insanların yeni bir dünyaya karşı önlem aldığını söyledi.

Çin dolar satıyor, altın alıyor

FT yazarı ekonomist Brad Sester’ın geçen hafta yayınladığı bir sosyal medya mesajına dikkat çekti. Paylaşımda Sester Çin’in sahip olduğu Amerikan finansal varlıklarının 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne katıldığı dönemdeki seviyeye geri döndüğünü belirtiyor. Bu varlıkların hepsi elbette altına dönüşmedi. Ancak mevcut tablo bu değişen dünyayı anlatır nitelikte.

Currency Research Associates'in yakın tarihli bir raporunda belirtildiği üzere, "Çin'in altın alıp Hazine tahvillerini satması, Bretton Woods Anlaşması'nın dağılmaya başladığı 1960'ların sonlarında Avrupa merkez bankalarının dolarları altın karşılığında geri almaya başlamasına benziyor."

Yeniden dolar devalüasyonu

Gerçekten de söz konusu dönem, 1968 ve 1982 yılları arasında altının hem Dow hem de dolar karşısında yükseldiği son uzun, sürekli yükselişinin başlangıcıydı. FT yazarına göre o dönemin bugünle örtüştüğü başka yönleri da var. 1971'de dönemin ABD başkanı Richard Nixon, ABD'yi altın standardından çıkardığında, ithalata da yüzde 10'luk bir gümrük vergisi getirmişti. Bu, ABD yapımı malları döviz kuru dalgalanmalarından korunması için doların bir tür gayri resmi devalüasyonuydu.

Donald Trump da ikinci bir başkanlık dönemine seçilirse, yüzde 10'luk bir ithalat tarifesi getirmeyi vadediyor. Ayrıca, güçlü bir doların yurtdışındaki Amerikalı üreticileri cezalandıracağı gerekçesiyle de eleştiriliyor. Ancak Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Çin'in dampingini protesto etmek için Pekin'e yaptığı son ziyaret, Biden yönetiminin ABD endüstrileri ve işçileri için eşit derecede endişeli olduğu gerçeğinin altını çiziyor. Foroohar Beyaz Saray'ı kim kazanırsa kazansın dolarda bir miktar değer kaybı görülmesine şaşırmayacağını belirtiyor. Borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre doların zayıflaması yükselme eğiliminde olan altın için iyi bir haber olacak.

ABD borç batağında

Altının yükselişine dair öngörülerin son nedeni ise hızla artan ve sürdürülemez hale gelen ABD’nin kamu borcu. ABD Kongresi Bütçe Ofisi’nin son tahminleri ABD’nin kamu borcunun bu yılın sonuna kadar GSYİH’nin %99’una ulaşacağını ve 2054 yılına kadar %172’ye geleceğini gösterdi. Bu ihtimal gerçekleşirse sonuçları parasallaşma, enflasyon, finansal baskı ve piyasalar ve para politikası için aşırı bir kaos dönemi olabilir. Bu dünyanın geneli için kötü olsa da altın için iyi bir haber.

Peki farklı bir sonuç ortaya çıkabilir mi? Enflasyonun kamu borçlarını yiyip bitirdiği hayal edilebilir. Ancak yüksek faiz oranları, varlık fiyatlarının ve dolayısıyla vergi gelirlerinin düşmesine neden olacaktır. Bu da mali açıdan daha da sürdürülemez bir pozisyonu yaratacaktır.

Altın boğası Luke Gromen ABD bütçesinden kesilebilecek tek şeyin faiz ödemeleri olduğunu belirtiyor. Zira sosyal haklarda ve savunma harcamalarında yapılabilecek kesintiler siyasi açıdan uygulanabilir değil. ABD Merkez Bankası Gromen’e göre bir süre sonra politikasını değiştirmek ve faiz oranlarını düşürmek zorunda kalacak. Altın boğasına göre ABD’nin bir borç sarmalından kaçınabilmesi için tek seçenek bu.

Ancak serbest para politikası şüphesiz altın için iyi bir haber. Foroohar ekonomik ve politik paradigma değişimlerinin yaşandığı mevcut dönemde çoğu gelişmenin altın için pozitif olduğunu vurguluyor.

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