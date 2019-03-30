0553 313 94 23

‘Altın potansiyelimiz çok yüksek’

Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, “Yüksek bir altın potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelleri değerlendirmemiz lazım” dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:15
‘Altın potansiyelimiz çok yüksek’

Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, “Yüksek bir altın potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelleri değerlendirmemiz lazım” dedi.

Türkiye’nin altın ihtiyacını üretim yoluyla karşılayabileceğini söyleyen Niziplioğlu, “Bu konu biz yatırımcılar için UMREK ile başladı. Daha önce üniversitelerden onaylarıyla aldığımız örnekleri kimse kabul etmiyordu. Biz de yatırım olarak iletemiyorduk. Şimdi yeni bir oluşum var. Hem sermaye piyasaları olarak da altın konusunda halka arzlar gelebilir. Gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi maden yatırım ortaklığı da olabilir” diye konuştu.

Metalik madenler kadar doğaltaş madenlerine de eğilinmesi gerektiğine vurgu yapan Niziplioğlu, “176 çeşit mermerimiz olmasına rağmen biz bu konuda mermeri gelir olarak da maden olarak da kabul etmiyoruz. Mermere neden üvey evlat muamelesi yapıyoruz anlamış değilim. Mermeri işleyip son kullanıcıya ulaştıran bir konuma gelirsek elde ettiğimiz gelir 10 milyarlarca dolara ulaşabilir” dedi. Rezerv tespiti yaptıkları madenleri Borsa İstanbul’a açacaklarını belirten Niziplioğlu, Nimaş AŞ adı ile şirket kurduklarını belirtmişti. Altın, bakır, gümüş, krom başta olmak bir dizi değerli madenin rezerv tespitini yaparak, ekonomik değerini resmi raporlara ortaya konulacak olan madenler Borsa İstanbul üyeliği ile halka açılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:15
  1. Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu
  2. Metalik madenler
  3. Nimaş AŞ
  4. Borsa İstanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtülülere hakaret eden densiz: 3 eşim de başörtülü
    1. Başörtülülere hakaret eden densiz: 3..
    2. Samsun’da otomobil dereye uçtu: 3..
    3. Suriye’de Türk askerlerini taşıyan..
    4. Şehitler için fidan diktiler
    5. İş fikri yarışmasına Düzce..
    6. İstanbul'da dehşet! Arkasından gelip..
    7. Malazgirt’te kütüphane haftası..
    8. Canikli dolar operasyonunu kimin..
    9. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı..
    10. Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı
    11. Kayseri'de zincirleme trafik kazası:..
    12. Kastamonu’da yaşlı, bakıma muhtaç ve..
    13. 8 aydır atılan yalanlara bakıp,..
    14. LİMAK Enerji Engelsiz Müzik Korosu,..
    15. Beykoz adayı Aydın ile Senegalli..
    16. Turkcell-Huawei projesi Londra’dan..
    17. 2020 yılında uzman fizyoterapistler..
    18. Kızılay, Tosya’da öğrencilere diş..
    19. Dezavantajlı çocuklar, devlet..
    20. "Medya okuryazarlığı eğitimi..
    21. Gimdes onaylı online Halal Dünya..
    22. (Özel) Okul servisinin otomobille kafa..
    23. Rusya, düşmanı kör eden silahı ilk kez..
    24. “İslâm Ümmeti artık kendi..
    25. Sinemalarda hangi filmler var..
    26. Bedenini bilime adadı
    27. Yalnızca 6 hafta içinde beyninizin..
    28. (Özel) Tuzla sahilde iç ısıtan..
    29. (Özel) İYİ Parti adayının 40 bin..
    30. Hayali, Ertuğrul Fıkrateyni ve..
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'