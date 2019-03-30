‘Altın potansiyelimiz çok yüksek’

Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, “Yüksek bir altın potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelleri değerlendirmemiz lazım” dedi.

Türkiye’nin altın ihtiyacını üretim yoluyla karşılayabileceğini söyleyen Niziplioğlu, “Bu konu biz yatırımcılar için UMREK ile başladı. Daha önce üniversitelerden onaylarıyla aldığımız örnekleri kimse kabul etmiyordu. Biz de yatırım olarak iletemiyorduk. Şimdi yeni bir oluşum var. Hem sermaye piyasaları olarak da altın konusunda halka arzlar gelebilir. Gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi maden yatırım ortaklığı da olabilir” diye konuştu.

Metalik madenler kadar doğaltaş madenlerine de eğilinmesi gerektiğine vurgu yapan Niziplioğlu, “176 çeşit mermerimiz olmasına rağmen biz bu konuda mermeri gelir olarak da maden olarak da kabul etmiyoruz. Mermere neden üvey evlat muamelesi yapıyoruz anlamış değilim. Mermeri işleyip son kullanıcıya ulaştıran bir konuma gelirsek elde ettiğimiz gelir 10 milyarlarca dolara ulaşabilir” dedi. Rezerv tespiti yaptıkları madenleri Borsa İstanbul’a açacaklarını belirten Niziplioğlu, Nimaş AŞ adı ile şirket kurduklarını belirtmişti. Altın, bakır, gümüş, krom başta olmak bir dizi değerli madenin rezerv tespitini yaparak, ekonomik değerini resmi raporlara ortaya konulacak olan madenler Borsa İstanbul üyeliği ile halka açılacak.