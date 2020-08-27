Altın Portakal Sinema Okulu'na 200 öğrenci seçilecek

ANTALYA (AA) - Bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında geleceğin sinemacılarına destek olmak amacıyla düzenlenen Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festival bu yıl 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 150 öğrenciyi ağırlayan Altın Portakal Sinema Okulu ise bu yıl 4-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Film festivalinin gençlik projesi olarak nitelendirilen sinema okulu, geleceğin sinemacılarına hayallerine ulaşmalarında destek olmayı ve ilham vermeyi amaçlıyor.

Sinema okulu için üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan 200 öğrenci seçilecek. Öğrencilere özel olarak her sabah canlı dersler verilecek. Ayrıca sinema sektörünün önde gelen isimleri, derslerde öğrencilere tecrübelerini aktaracak.

Altın Portakal Sinema Okulu'na katılamayanlar ise herkesin erişimine açık olarak yayınlanacak söyleşi ve röportaj videolarını izleyebilecek. Bu videolar, festival sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Okul için başvurular, 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Sinema öğrencileri başvuru formuna festival web sitesi üzerinden ulaşabilecek.



