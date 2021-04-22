Altın ne kadar yükseldi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç par? Altın fiyatları son durum

Vatandaşlar altın fiyatlarındaki harekelenme sonrası anlık olarak altın fiyatını takip etmeye gayret ediyor. Altının ons fiyatı, 1.794,08 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın ne kadar, gram altın ne kadar, 22 ayar altın gram fiyatı, çeyrek altın ne kadar, yarım altın ne kadar, tam altın ne kadar? İşte canlı alt fiyatları…

Altın ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

470,32

473,92

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

472,58

472,66

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.793,67

1.794,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI

755,71

772,33

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.024,54

3.081,74

YARIM ALTIN FİYATI

1.507,54

1.545,60

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.024,54

3.081,74

ATA ALTIN FİYATI

3.093,88

3.171,93

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

258,42

310,76

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

425,71

456,18

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,98

6,99

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,49

26,51

Analizler altın fiyatları için "Gram altın 470 üzerinde kalabilirse 474 ve 478 seviyeleri hedef olarak izlenebilir. Ancak 470 üzerinde kalamaz ise gerileme ile 459, 456, 451 ve 447 seviyelerine doğru gerilemenin önü açılmış olabilir." yorumlarında bulunuyor.