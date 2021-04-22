Altın ne kadar yükseldi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç par? Altın fiyatları son durum
Altın neden yükselişe geçti son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 21 Nisan’da altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Gram altın 472 lirayı aşarak 2021 yılının en yüksek seviyelerine çıktı. Altına yatırım yapanlar ya da yapacak vatandaşlar çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? Bilezik fiyatları nedir? Alt ne kadar, altın fiyatları güncel ne kadar? soruları nı da sormakta. İşte altın fiyatı son durum bilgileri.
Vatandaşlar altın fiyatlarındaki harekelenme sonrası anlık olarak altın fiyatını takip etmeye gayret ediyor. Altının ons fiyatı, 1.794,08 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın ne kadar, gram altın ne kadar, 22 ayar altın gram fiyatı, çeyrek altın ne kadar, yarım altın ne kadar, tam altın ne kadar? İşte canlı alt fiyatları…
Altın ne kadar?
GRAM ALTIN FİYATI
470,32
473,92
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
472,58
472,66
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.793,67
1.794,08
ÇEYREK ALTIN FİYATI
755,71
772,33
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.024,54
3.081,74
YARIM ALTIN FİYATI
1.507,54
1.545,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.024,54
3.081,74
ATA ALTIN FİYATI
3.093,88
3.171,93
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
258,42
310,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
425,71
456,18
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,98
6,99
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
26,49
26,51
Analizler altın fiyatları için "Gram altın 470 üzerinde kalabilirse 474 ve 478 seviyeleri hedef olarak izlenebilir. Ancak 470 üzerinde kalamaz ise gerileme ile 459, 456, 451 ve 447 seviyelerine doğru gerilemenin önü açılmış olabilir." yorumlarında bulunuyor.