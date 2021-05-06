Altın ne kadar oldu? Gram kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 6 Mayıs 2021 Perşembe anlık altın fiyatları
Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi altın fiyatları merak ediliyor. Altın alacaklar Merkez Bankasının faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altında son durumu merak edenler de altın kaç TL? Gram kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe Kapalıçarşı’da altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Mayıs altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika altın fiyatları yakından takip ediliyor.
GRAM ALTIN FİYATI
475,86
481,35
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
480,06
480,13
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.792,21
1.792,56
ÇEYREK ALTIN FİYATI
767,05
783,94
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.072,39
3.130,45
YARIM ALTIN FİYATI
1.531,39
1.570,03
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.072,39
3.130,45
ATA ALTIN FİYATI
3.100,27
3.178,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
261,94
314,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
431,40
462,08
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
7,14
7,15
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
26,50
26,52