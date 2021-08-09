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Ekonomi Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? 9 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatı!
Ekonomi

Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? 9 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatı!

Altın bugün ne kadar? Altın düştü mü? Altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın ne kadar? soruları altına yatırım yapacak olan vatandaşlar ile düğün, nişan yapacak gençler tarafından merak ediliyor. Altın son aylarda yatırımcısını bir hayli üzmekte. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları düşmesi nedeniyle altın güvenini mi kaybediyor? soruları da sorulmaya başlandı. Haziran ayında iyi bir trend sergileyen gram altın, çeyrek altın fiyatları yüzleri güldürürken, temmuz ve ağustos ayında ise altın sert düşmeye devam ediyor. Peki gram atın ne kadar, çeyrek altın kaç para? 9 Ağustos altın fiyatları son durum bilgileri ise şöyle:

Yeniakit Publisher
2021-08-09 08:40:00 - 2021-08-09 08:47:38
Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? 9 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatı!

9 Ağustos altın bugün ne kadar? Altın düştü mü? Altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın ne kadar? soruları altına yatırım yapacak olan vatandaşlar ile düğün, nişan yapacak gençler tarafından merak ediliyor. Altın son aylarda yatırımcısını bir hayli üzmekte. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları düşmesi nedeniyle altın güvenini mi kaybediyor? soruları da sorulmaya başlandı. Haziran ayında iyi bir trend sergileyen gram altın, çeyrek altın fiyatları yüzleri güldürürken, temmuz ve ağustos ayında ise altın sert düşmeye devam ediyor. Peki gram atın ne kadar, çeyrek altın kaç para? 9 Ağustos altın fiyatları son durum bilgileri ise şöyle:

GRAM ALTIN FİYATI

481,42

486,07

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

481,54

481,64

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.739,92

1.740,37

%-1,27

ÇEYREK ALTIN FİYATI

770,84

787,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.081,83

3.140,32

YARIM ALTIN FİYATI

1.536,10

1.574,98

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.081,83

3.140,32

ATA ALTIN FİYATI

3.169,00

3.252,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

264,50

317,81

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

435,53

466,37

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