Altın madencileri arasında çatışma: 100 ölü!

Çad'ın kuzeyinde altın madencileri arasında çıkan çatışmalarda 100'e yakın kişinin öldüğü açıklandı.

Çad’ın geçici hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Libya sınırına yakın dağlık Kouri Bougoudi bölgesindeki kaçak bir altın madeninde madenciler arasında çıkan çatışmada 100 kişinin öldüğü doğrulandı.

23 Mayıs'ta çıkan çatışmalarda geçici hükümet, çatışmaları dindirmek ve durumu değerlendirmek üzere bölgeye bir heyet gönderildiğini belirtmişti.

Çad Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) tarafından olay yerindeki görgü tanıklarına dayandırılan bildiride, Kouri Bougoudi meydana gelen çatışmalarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği ve 500 kişinin yaralandığı öne sürülmüştü.

Çad basınında yer alan haberlerde çatışmaların Tama etnik grubu ile bir Arap topluluğu arasında çıktığı ifade edilmişti.

Çad'da etnik topluluklar arasında zaman zaman çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: Mepa News