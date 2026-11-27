Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı kentleşme anlayışını destekleyen örnek belediyecilik projelerini ödüllendirdi.

Bu yıl 10 farklı kategoride 396 projenin başvurusuyla gerçekleştirilen organizasyonda Ümraniye Belediyesi’nin “Moda ve Stil Okulu” ile “Güneş Enerjisi Santrali (GES)” projeleri, 396 başvuru arasından jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Sosyal Hizmetler ve İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorilerinde ödüle layık görüldü. Ödülleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım teslim aldı.

Değerlendirme kriterleri arasında projelerin kentsel yaşama ve belediyenin gelişimine sunduğu katkı, özgünlük ve yenilikçilik, farklı belediye ve şehirlerde uygulanabilirlik, hazırlık, finansman ve uygulama süreçlerinde kişi ve kurumların katkısı, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilişkisi yer aldı.

MODA VE STİL OKULU İLE EĞİTİMDEN İSTİHDAMA

Kadınların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, üretim yoluyla ekonomik hayata katılımlarını desteklemek ve moda sektöründe söz sahibi olmalarına imkân sunmak amacıyla hayata geçirilen Moda ve Stil Okulu, Ümraniye’de kadınlara yeni bir eğitim ve istihdam kapısı açıyor. Merkez, aynı zamanda gençlere yükseköğretime hazırlık desteği sunarken özel gereksinimli bireylerin de eğitim olanaklarından yararlanmasını amaçlıyor. Moda ve marka bilinci yüksek, estetik ve fonksiyonel değerlere sahip, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli tasarımcılar yetiştirmeyi hedefleyen merkez, kapsamlı eğitim programıyla dikkat çekiyor.

Akademi Ümraniye Moda Okulu’nda şu anda 16 farklı branşta 26 sınıfta 442 öğrenci eğitim görüyor. Katılımcılar; tekstil, moda tasarımı, kalıp hazırlama, dikiş teknikleri, stil danışmanlığı, ürün fotoğrafçılığı ve dijital tasarım gibi alanlarda uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor. Öğrenciler, mesleki becerilerinin yanı sıra sanatsal bakış açılarını da geliştirerek üretim odaklı bir kariyere hazırlanıyor.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu iş birliğiyle hayata geçirildi. İmzalanan bağış protokolü kapsamında atölyelere modern dikiş ve tasarım makineleri kazandırılarak merkezin eğitim altyapısı güçlendirildi. Böylece öğrencilere güncel teknolojilerle donatılmış nitelikli bir eğitim ortamı sunuldu.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE YATIRIM

Enerji verimliliği çalışmalarını yenilenebilir enerji yatırımlarıyla destekleyen Ümraniye Belediyesi, Elazığ’ın Maden ilçesinde önemli bir çevre yatırımını hayata geçiriyor. 170 dönümlük Hazine arazisi üzerinde yapımı devam eden Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile belediyenin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor. 13.728 kWp kurulu güce sahip olması planlanan santralin, yılda yaklaşık 22-24 milyon kWh temiz elektrik üretmesi ve 10 bin ton karbondioksit salımını önlemesi öngörülüyor. Belediyenin 25 yıl boyunca elektrik maliyetlerini karşılaması hedeflenen proje, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlayacak.

BAŞKAN YILDIRIM: “BUGÜNÜN İHTİYAÇLARINA, YARININ HEDEFLERİNE YÖNELİK PROJELER ÜRETİYORUZ”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kazanılan iki ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ümraniye’mizin bugününe değer katarken geleceğini de düşünüyoruz. Kadınlarımızın eğitim ve istihdam olanaklarını artıran projelerden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar her alanda kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyuyoruz. İki farklı kategoride ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ümraniye’miz için üretmeye, geliştirmeye ve yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.