Altın için yeni uyarı geldi: Alacaklar dikkat! Henüz tamamlanmadı

Yatırımcıların enflasyon ve Fed’in para politikasına odaklanması altın fiyatlarını baskılamasına rağmen, altın genelde yukarı yönlü eğilimin başlangıcını tamamlamaya çalışıyor.

Pazartesi günü 1 aydan sonra ilk defa 500 TL’nin altına yeniden inen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin yükselmesiyle yeniden yukarı yönlü harekete başladı.

"Henüz yükseliş kanalına dönmedi"

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Tunç Şatıroğlu takipçilerine sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son paylaşımında gram altında desteklerin çalıştığını fakat yükseliş kanalına henüz dönemediğini belirten Şatıroğlu şu açıklamayı yaptı:

Altın her şeye rağmen 1861 desteğinin altında kapanış yapmadı ve bu destek çalıştı. Düzeltme süreci bitti demek için erken. Fed öncesi ve sonrasında piyasalarda çok dalgalanmalar olabiliyor. Bunları normal olarak görmek lazım.

Gram altında da desteklerin çalıştığını ancak henüz yükseliş kanalına dönülmediğini görüyoruz. Dolar kurunun yardımıyla tekrar yükseliş güçlenebilir ve yükselen kanala dönülebilir. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor.