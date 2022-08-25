Altın için son uyarı! Ramazan Kurtoğlu 'çok soruyorsunuz' diyerek cevapladı: Altın bir sene sonra...
Altın fiyatlarındaki ani hareketlenmeler dikkat çekerken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan önemli bir uyarı geldi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın yatırımcısının sabırlı olmasını ve 2023 yılını beklemesi gerektiğini ifade etti.
Ramazan Kurtoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soran sevgili kardeşlerime: Altın fiyatlarındaki kısa vadeli iniş çıkışlara aldırmayınız. Yatırım bir yıl ve üzeridir.Ticaret ile yatırım farklı şeylerdir. 2023/2030 Altın ın altın çağıdır" dedi.
Ramazan Kurtoğlu ayrıca Rus Siberbank'ın Türkiye adımına ilişkin bir uyarıda bulunarak, "Rus Siberbank Türkiye’ye Ruble cinsinden kredi verecekmiş. Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacmi 29 milyar dolar. 3 milyar dolar ihracatımız, 26 milyar dolar ithalatımız var. Böylesine dengesiz bir ticaret hacminde Ruble cinsinden kredi bizim değil Rusya’nın işine yarar" ifadelerini kullandı.