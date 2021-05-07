Altın için son tahmin geldi! İşte beklenen fiyat

Altın fiyatları tahmini... Altın fiyatları Çarşamba günü dip-alımlarını çekti ve 1.770 dolar alanı civarında günlük en düşük seviyelerden yaklaşık 20 dolar yükseldi. Peki analistlere göre altın fiyatları ne olacak? FXStreet Analisti Haresh Menghani’ye göre 1.800 doların kırılması bekleniyor. Tahminin açıklayan Menghani, "1.760 dolar seviyesinin altına çekebilir." dedi.

Haresh Menghani şunları söyledi:

"Perşembe günü ABD’den gelecek önemli bir ekonomik veri yok. Dolayısıyla, boğaların momentumdan yararlanıp yararlanamayacakları veya emtianın 1.800 dolarlık yuvarlak rakam işaretini geçme mücadelesine devam edip edemeyeceği henüz belli değil.

Yatırımcılar, Cuma günkü yakından izlenen ABD aylık istihdam ayrıntılarını dört gözle bekliyorlar. Popüler olarak bilinen NFP raporu, FED’in teşvikini ne zaman azaltacağına dair ipuçları sağlayabilir ve bu da yatırımcıların sarı metal için bir yönsel hareketin bir sonraki ayağını belirlemelerine yardımcı olabilir.

1.800 dolar işaretinin ötesinde bir hareket, yakın vadede daha değerli bir hareket için zemin hazırlayacak ve emtiayı 1.845-50 dolarlık direnç bölgesine itecek. Bazı ardışık alımlar, XAU/USD’yi 1.872-74 dolarlık arz bölgesine doğru daha da yükseltme potansiyeline sahip.

Acil destek şu anda 1.782-80 dolarlık bölgenin yakınında sabitlendi. Bunu 1.770 dolarlık alan etrafında gecelik düşüşler izliyor. Bahsedilen destek seviyelerinin savunulmaması, bazı teknik satışlara yol açabilir ve metali 1.760 dolar seviyesinin altına çekebilir."