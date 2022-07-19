Altın için Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! O tarihte başlıyor, altını olan zengin olacak

Ons altın ve dolar kurundan etkilenen gram altında yatay seyir devam ediyor. Ons altının 100 dolara yakın gerileme göstermesi sonrası 950 liralara kadar düşen gram altının ne yönde seyredeceği merakla takip ediliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarına ilişkin önemli bir tahminde bulundu.

Ramazan Kurtoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, altın için beklemede kalanların zengin olacağını belirterek "Dört kıymetli metalde(Altın-Platin-Palladyum-Gümüş) yani gerçek parada ALTIN merkezli küresel bir spekülasyon var ve devam edecek. Altındaki sığ dalgalarla halkın elindeki altınları toplamak derdindeler. Bu oyunu 1934-74 arasında Amerikalılara oynadılar. 2023/2028 altının altın çağı" dedi.