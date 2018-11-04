Altın gram fiyatı altın fiyatlarında son durum

Altın hep güvenli liman olarak bilinmektedir. Ancak ABD’li ajan Brunson’un tahliyesinden sonra piyasalarda görülen düşüşler altın fiyatlarını da vurdu. Dolar kurundaki düşüş nedeniyle altın yatırımcısına ekim ayında yüzde 5,9 değer kaybettirdi.

Bu yıla 158 liradan başlayan ve özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın ağustos ayında 281 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ağustos ayını 252 liradan tamamlayan gram altın ocak- ağustos döneminde yatırımcısına yüzde 59,1 getiri sağladı. Devam eden iki ayda dolar kurundaki gerilemelerin etkisiyle düşüş trendine giren gram altın, eylül ayında yüzde 8,2, 218,1 liradan tamamladığı ekim ayında ise yüzde 5,9 değer kaybetti.

Ocak-ağustos dönemindeki kazançlarının bir kısmını eylül ve ekim aylarında geri veren gram altın, bu iki ayda toplamada yüzde 13,7 değer kaybetti. Yıllık bazda getirisine bakıldığında ise ocak-ekim döneminde gram altın yüzde 37,3 kazandırdı.