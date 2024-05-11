Altın fiyatlarında tahminler yenilendi! Gram altın düşecek mi, yükselecek mi? Altından ilk tepki ne olacak?

Enflasyon muhasebesi nedeniyle geç biten 2023 dördüncü çeyrek bilançolarının bu mayısta son bulmasıyla, piyasa bir bilanço takviminden çıkmadan yeni bilanço takvimini fiyatlamaya başladı.

Hem bilançoların etkisinde beklentiler şekilleniyor hem de yaz öncesinde mevsimsel etkiler ile sektörel ayrışmalar görülebilir.

FAİZ İNDİRİMİNİN ERTLENMESİ ONS ALTINA NASIL YANSIYACAK?

Nisanın son iki haftasında Orta Doğu’daki gerginliklerin azalması ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi altının talebini olumsuz etkiledi.

17 Nisan tarihinden itibaren ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve doların güçlenmesiyle Ons Altın fiyatında düşüş yaşadı.

Ardından 1 Mayıs tarihinde yapılan FED toplantısında, hedeflenen yüzde 2 enflasyona erişmek için emin adımlarla ilerlemek isteyen FED yetkililerinin açıklamaları, piyasanın bu yıl sonuna dek yapılması beklenen 3 faiz indirimini öngörülerini 2 ya da 1 indirim olacak şekilde değiştirdi. FED toplantısı ardından Ons Altın’ın 2.277- 2.330 dolar bandında yatay kaldığını görüldü.

Kısacası Nisan ayında 2.431 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra başlayan geri çekilme FED’den faiz indirimi beklentilerinin eylül ayına ötelenmesi ile yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görülmedi.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.443,85

Gram altın satış: 2.444,47

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.012,00

Çeyrek altın satış: 4.080,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.048,00

Yarım altın satış: 8.160,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.022,00

Tam altın satış: 16.245,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.341,00

Cumhuriyet altını satış: 16.588,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.454,00

Ata altın satış: 16.681,00