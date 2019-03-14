Altın fiyatlarında son durum ne? Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları Son dakika 14 Mart Perşembe altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? gibi sorular bugün de altın yatırımcısının en çok araştırdığı konular arasında. Gram altın spot piyasada 229 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel son dakika altın fiyatları.

Son dakika 14 Mart Perşembe altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? gibi sorular bugün de altın yatırımcısının en çok araştırdığı konular arasında. Gram altın spot piyasada 229 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel son dakika altın fiyatları. Dün güne artışla başlayan altın fiyatları, bugün (14 Mart Perşembe) sakin seyir izliyor. 229 liradan işlem gören altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki çeyrek altın kaç lira? İşte 14 Mart Perşembe güncel altın fiyatları… Altın fiyatlarında son durum bilgileri Güncel altın fiyatları; Gram altın 227 lira alış, 229 lira satış, Çeyrek altın 370 lira alış, 378 lira satış, Yarım altın 741 lira alış, 756 lira satış, Cumhuriyet altını 1525 lira alış, 1541 lira

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