Altın fiyatlarında son durum ne? Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları 15 Mart

Son dakika 15 Mart Cuma altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? gibi sorular bugün de altın yatırımcısının en çok araştırdığı konular arasında. Gram altın 228 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı son durum ne? İşte güncel son dakika altın fiyatları.

Altın fiyatları hafta kapanışına kısa bir süre kala piyasalardaki son durumu merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 15 Mart 2019 çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatında son durum ne? İşte güncel ve anlık altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel 230,1 liradan 227,4 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 227,8 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 228,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 374 lira, Cumhuriyet altını 1.530 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.301,3 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcıların odağında bulunan Brexit konusunda İngiliz parlamentosu, dünkü toplantısında hükümetin anlaşmanın tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti. Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.

Altın fiyatları 15 Mart Cuma

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 229,28 lira

Çeyrek altın: 364,81 lira

Cumhuriyet altını: 1511 lira

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.301,3 dolardan işlem görüyor.