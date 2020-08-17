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Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta Rusya'nın koronavirüs aşı geliştirdiğini duyurması üzerine sert düşüş yaşayan altın bu hafta tekrar yükselişe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın ons fiyatı kaç dolar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-17 23:36:00 -
Altın fiyatlarında son durum ne?

Pandemi nedeniyle rekor üzerine rekor kıran altın geçen hafta Rusya Devlet Başlanı Vladimir Putin'in duyurduğu koronavirüs aşısı nedeniyle sert bir düşüş yaşamıştı. Bu hafta altın fiyatları tekrar yükselişe geçti.

Bu hafta 1944 dolar ile başlayan altın ons fiyatı şu anda 1985 dolardan işlem görüyor. Rusya'dan yapılan aşı duyurusuna ilk anda sert düşüşle tepki veren altın tekrar yükselmeye devam ediyor. 

Altın Ons Grafiği

Altın ons fiyatındaki artışın yanı sıra dolar kurundaki artışında etkisi ile ülkemizde gram altın fiyatları yükselişini hızlandırdı. Geçen hafta Cuma günü 460 lira civarında olan gram altın şu anda 10 lira artış ile 470 liradan işlem görüyor.

Gram Altın Grafiği

Altın fiyatlarında son durum!

Altın Ons Fiyatı: 1985 $

Gram Altın: 471 TL

Çeyrek Altın: 778 TL

Cumhuriyet Altını: 3.171 TL

Tam Altın: 3.113 TL

Yatım Altın: 1.556 TL

14 Ayar Altın: 275 TL

18 Ayara Altın: 353 TL

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