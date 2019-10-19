Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları dolar TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte düşüşe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 19 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları…

280 lira üzerinde hafta boyu seyreden gram altın fiyatları, dolar TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte haftanın son işlem gününde 277 lira seviyesine kadar geriledi. Piyasalar kapalı olduğu için gram altın fiyatları geçtiğimiz günün değerleri yani 277 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 443 lira alış ve 453 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Cumhuriyet altın, 1.836,00 lira alış 1.864,00 lira satış olarak işlem görüyor. Yarım altın, 883,77 lira alış, 906,63 lira satış olarak işlem görüyor

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