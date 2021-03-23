Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği
Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri vatandaşlarca takip ediliyor. Bu hafta başından itibaren altın fiyatlarında ani çıkışlar yaşanmıştı. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber binlerce vatandaş yatırımlarını değerlendirmek üzere kuyumcuların yolunu tuttu. Bu kapsamda gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 439 TL, çeyrek fiyatı ise 712 TL’den işlem görüyor. Bu noktada binlerce kişi “23 Mart 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorusuna güncel cevabı araştırıyor. İşte son dakika gelişmeleri...
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar gün içerisinde vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Hafta başında uzun süreli durgunluğunu bozan altın, yaşadığı yükselişle beraber yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Bu noktada "23 Mart 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bugün de birçok kişi tarafından araştırma konusu haline geldi.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Haftanın ikinci işlem gününde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 439 TL, çeyrek fiyatı ise 712 TL'den işlem görüyor.
İşte Sabah'ın haberine göre; saat 16:36 itibariyle altın fiyatları:
22 ayar bilezik
Alış: 389,61
Satış: 418,68
Tam altın
Alış: 2.791,44
Satış: 2.848,44
Ata altın
Alış: 2.844,00
Satış: 2.965,00
Cumhuriyet altını
Alış: 2.892,00
Satış: 2.935,00
Ons
Alış: 1.734,16 $
Satış: 1.734,52 $
Yarım altın
Alış: 1.381,00
Satış: 1.443,00
Çeyrek altın
Alış: 704,00
Satış: 721,00
Gram altın
Alış: 435,69
Satış: 435,77