Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar gün içerisinde vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Hafta başında uzun süreli durgunluğunu bozan altın, yaşadığı yükselişle beraber yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Bu noktada "23 Mart 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bugün de birçok kişi tarafından araştırma konusu haline geldi.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Haftanın ikinci işlem gününde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 439 TL, çeyrek fiyatı ise 712 TL'den işlem görüyor.

İşte Sabah'ın haberine göre; saat 16:36 itibariyle altın fiyatları:

22 ayar bilezik

Alış: 389,61

Satış: 418,68

Tam altın

Alış: 2.791,44

Satış: 2.848,44

Ata altın

Alış: 2.844,00

Satış: 2.965,00

Cumhuriyet altını

Alış: 2.892,00

Satış: 2.935,00

Ons

Alış: 1.734,16 $

Satış: 1.734,52 $

Yarım altın

Alış: 1.381,00

Satış: 1.443,00

Çeyrek altın

Alış: 704,00

Satış: 721,00

Gram altın

Alış: 435,69

Satış: 435,77