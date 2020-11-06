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Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik
Ekonomi

Altın fiyatlarında hareketlilik

Güvenli liman altında fiyatlar yeniden zirveyi zorluyor. 6 Kasım Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatları sabah düşüşe geçmişken öğle saatlerinde altın fiyatları yeniden hareketlendi. Peki Altın fiyatları ne kadar? İşte, 6 Kasım 2020 canlı altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:01:00 -
Altın fiyatlarında hareketlilik

Altın fiyatları yeniden zirveyi zorluyor. 6 Kasım Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatları sabah düşüşe geçmişken öğle saatlerinde altın fiyatları yeniden hareketlendi.

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini bildirerek, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Gram altın fiyatı

528,42

530,73

Spot altın TL/GR fiyatı

530,26

530,35

Altın/Ons ($) fiyatı

1.940,42

1.941,01

Çeyrek altın fiyatı

848,42

867,12

Ziynet altın fiyatı

3.393,68

3.457,87

Yarım altın fiyatı

1.691,54

1.734,24

Ata altın fiyatı

3.493,64

3.581,60

Cumhuriyet altını fiyatı

3.393,68

3.457,87

14 ayar bilezik gramı fiyatı

295,91

343,47

22 ayar bilezik gramı fiyatı

478,22

496,71

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