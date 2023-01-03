Altın fiyatlarında Çin yükselişi! Gram altında tarihi rekor: Gram altın ne kadar? Altının kilogram fiyatı canlı, güncel 2023
Altın fiyatları yılın ilk haftasında Çin'deki gelişmelerin etkisiyle yükseldi. Gram altında yeni zirve görüldü. Küresel piyasalarda resesyon beklentisi altına yükseliş olarak yansıdı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! 1.114 TL'nin de üzerini gördü Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Altın fiyatları Kasım ayında gördüğü 2 yılın dibinden hızla toparlanıyor. Ons altın bu sabah 6 ayın zirvesine yükselirken, altının gram fiyatı ise yeni rekorunu kırarak 114 liranın üzerine yükseldi. Analistler 2023’te altın fiyatlarının yükselmesini olası görürken, “Altın, patlamaya hazır” yorumunu yapıyor. Piyasalarda son durum ne? İşte piyasadaki son dakika gelişmeleri ile canlı, anlık güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatları… CANLI altın döviz: Para & Borsa altın detayları... Gümüş fiyatı ne kadar?
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, yeni yıla 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarak başladı. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed’in FOMC tutanakları öncesinde spot altın fiyatı 1825 dolar/ons direncini kırarak 1843,24 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,97 artışla 1841,67 dolar/ons seviyesinde. 1.109 liranın üzerine çıkarak rekor kıran gram altın fiyatları da bu sabah enflasyon oranlarının da açıklanması ile birlikte yüzde 1’den fazla değer artışı ile 1.114 TL'nin liranın da üzerini gördü. Böylece gram altın fiyatlarında tüm zamanların zirvesi bir kez daha güncellendi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 123 bin liraya yükseldi. yükseldi. Küresel piyasalarda resesyon beklentisi altına yükseliş olarak yansıdı. Altının onsu 6 ay aradan sonra bin 840 dolar seviyesini gördü. Altın fiyatları, Salı günü teknik ticarette %1 artışla altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bununla birlikte, yatırımcılar faiz artırım yoluna ilişkin daha...Altın fiyatları, Salı günü teknik ticarette %1 artışla altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bununla birlikte, yatırımcılar faiz artırım yoluna ilişkin daha fazla ipucu için ABD Merkez Bankası’nın son politika toplantısının tutanaklarını dört gözle bekliyor
3 Ocak 2023 güncel altın fiyatları
Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından Gram altın: 1.108 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla tamamladı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (3 OCAK 2022 SALI)
Ons altın şu an itibariyle: Ons altın: 1.839 dolar
Çeyrek altın: 1.813 TL
22 ayar bilezik: 1.086 TL
Cumhuriyet altını: 7.523 TL
Gümüş fiyatı ne kadar?
Gümüş Ons / USD güncel satış fiyatı anlık olarak 24,42 TL, Gümüş Ons / USD alış fiyatı ise 24.38 TL üzerinden işlem görmektedir.
SAXO BANK’TAN ALTIN YORUMU
Analistler, yılın bu döneminde işlem hacminin çok düşük olmasının fiyatlarda hızlı hareketlere yol açabileceğini, bugünkü yukarı hareketin de temel göstergelere dayalı bir hareketten çok teknik göstergeler kaynaklı alımlar ile gerçekleştiğini savunuyorlar. Yarın açıklanacak FOMC tutanaklarının ABD dolarında ve Hazine kâğıdı getirilerinde yaratacağı hareketliliğin altın piyasasında yön için belirleyici olacağını belirten Saxo Bank, merkez bankalarının 2022 yılındaki altın alımlarını 2023 yılında devam ettirmeleri halinde altın fiyatı için bir taban oluşabileceğini vurguladı.
İKİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEN TOPARLANDI
Kasım ayı başlarında altın fiyatları iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek 1.618 doları gördü. Ancak, bu düşük seviyelerden bu yana altın fiyatları yaklaşık yüzde 15 artış kaydetti. Bunun, başka bir hareketin başlangıcı olması mümkün. Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Altın, patlamaya hazır” diyor.
ALTIN 2023’TE NE YÖNDE HAREKET EDECEK?
Teknik analist Christopher Lewis ise altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde 2023’te yaşanabilecek olası senaryolara ilişkin şunları kaydediyor:
“2023 yılında, parasal sıkılaştırmanın ardından enflasyon oranlarının mevcut yüksek seviyelerden düşmesi muhtemel. Ancak bir aşamada, belki de ikinci veya üçüncü çeyrekte, Fed’in yaklaşan durgunluk riskine karşı faiz artırımını duraklatmak zorunda kalması mümkün. Hatta, ekonomik durum izin verirse, Fed’in faiz indirimi olasılığını da açması ihtimal dahilinde.”
“ALTIN İÇİN İKİ YARIDAN OLUŞACAK BİR YIL”
“Böyle bir durumda, dolar mevcut seviyelerden zayıflayacak ve tahvil getirileri düşecektir. Bu da altın fiyatlarının yükselmesi için uygun bir zemin oluşturacaktır” diyen analist, “Yani altın için 2023 iki yarıdan oluşan bir yıl olacak. İlk yarıda sarı metal, güçlü para birimi, tahvil getirileri, enflasyon ve muhtemelen iki faiz artırımı daha karşısında, bir miktar baskı altında kalmaya devam edecek. Sonuç olarak, ilk yarıda sarı metalin 1.750-1.850 dolar aralığında işlem görmesi muhtemel. Ancak ikinci yarıda ters rüzgârlar azalıp destek faktörleri devreye girdikçe, değerli metalin 1.800-1.900 dolar seviyelerine kadar yükselmesi mümkün” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Altının kilogram fiyatı yükseldi
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 751 milyon 728 bin 939,30 lira, işlem miktarı ise 3.364,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 878 milyon 569 bin 188,07 lira düzeyinde gerçekleşti.
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