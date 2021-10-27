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Ekonomi Altın fiyatlarında büyük şok! Kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi

Altın fiyatlarında büyük şok! Kimse bunu beklemiyordu

Doların yükselmesiyle birlikte rekor fiyatları gören altın, haftaya 560 TL ile başlamasının ardından dolar kurunda yaşanan düşüşle birlikte 546 TL seviyesine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:00:00 -
Altın fiyatlarında büyük şok! Kimse bunu beklemiyordu

Dolar kurundaki yükseliş yükselen altın fiyatlarında kur hareketliliği devam ediyor. Bir süredir yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında son dakika hareketliliğinde. Ay sonuna doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatlar, bugün sürpriz bir hareketlilik yaşıyor.

Altında dolar etkisi

Altın fiyatları dolar kurundaki düşüşle güç kaybederken ONS altın güne sürpriz bir düşüşle başladı. Yaşanan bu düşüş Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatlarını etkiledi.

Gözler Avrupa Merkez Bankası'nda

Altın yatırımcıları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günkü toplantı sonrası enflasyon görünümüne ve bunun faiz artırımına gidildiğinde ne anlama geldiğine ilişkin söyleyeceklerine odaklanırken altın fiyatları düştü.

Avrupa’daki yatırımcılar enflasyonun yükselmesi, tedarik sıkıntılarının devam etmesi ve artan enerji fiyatlarından sonra AMB’nin faizleri düşük tutmaya devam edeceğine şüpheyle yaklaşmaya başladı.

Ancak AMB yönetim konseyinin perşembe günkü toplantıda politikasını değiştirmesi beklenmiyor. Bunun yerine, dikkatler temel olarak Lagarde’ın toplantı sonrası enflasyon görünümüne ve bunun faiz artırımına gidildiğinde ne anlama geldiğine ilişkin söyleyeceklerinde toplanacak.

Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise kısa vadede altının azalan risk iştahıyla gerileyebileceğini belirterek, “AMB sonrası güçlü bir dolar ile karşılaşabiliriz ve bu da altın fiyatlarını büyük ihtimalle aşağı çeker” dedi.

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