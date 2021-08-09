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Ekonomi Altın fiyatlarında büyük kayıp! Bir günde rekor düşüş
Ekonomi

Altın fiyatlarında büyük kayıp! Bir günde rekor düşüş

Hareketli günler geçiren altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe büyük kayıpla başladı. Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Sadece gün içindeki kayıp 30 liraya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 07:20:00 - 2021-08-09 07:46:55
Altın fiyatlarında büyük kayıp! Bir günde rekor düşüş

Küresel piyasalarda altın yatırımcıları kayba yöneldi. Ons altının sert düşüş yaşaması neticesinde 112 dolarlık kayıp oluştu. Buna paralel olarak gram altın tarafında da 30 liraya yakın düşüş gerçekleşti.

FED'in faiz kararı bekleniyor

Altın fiyatlarına yön vermesi için FED'in aksiyon alması beklenirken, kripto paralardaki yükselişin de etkisiyle altın fiyatları düşüşe geçti. FED'in varlık alım programını azaltıp, faiz artırma patikasına girmesi beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Gram altında kayıp yüzde 6

Gram altın fiyatları ons altındaki düşüşün etkisiyle büyük güç kaybetti. Gün içinde 30 lira düşüş gerçekleştiren gram altın 459.3 liraya kadar geriledi. Gün içinde en yüksek 489.6 lira seviyesi görülmüştü. Böylece gram altındaki kayıp yüzde 6 oldu. Ons altın ise 1764 dolar seviyesinden 1652 dolara kadar geriledi. 112 dolar kayba yönelen ons altında düşüş yüzde 6 olarak gerçekleşti.

Birkaç ay öncesine kadar 525 TL'ye kadar çıkan gram altın, sabah 07:00 itibariyle 480 liradan işlem görüyor...

Bıtcoın güçlü yükseldi

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin Cuma gününden bu yana hareketli seyrediyor. Kripto para birimi Bitcoin, 44 bin 554 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeyi daha önce 18 Mayıs'ta gören Bitcoin yaklaşık 3 aydır düşüş trendindeydi. Kripto para birimlerindeki yükselişin etkisini yakalamak isteyen yatırımcıların altından çıkıp kripto paralara yöneldiği iddia ediliyor. Bitcoin saat 06:33 itibariyle 43 bin 421 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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