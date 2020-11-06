Altın fiyatlarında Biden etkisi

Küresel piyasalarda ABD seçimlerinin etkisi dinmezken bir önceki gün Donald Trump'ın avantajlı olduğu seçimlerde dün Joe Biden'ın öne geçmesi emtialara yaradı.

Trump cephesi her ne kadar Michigan ve Wisconsin'de sonuçlara itiraz etse de bir önceki gün yükselen dolar dün düşüşe geçti. Dolar endeksi 93 puanın altına inerek son 2 senenin en düşük seviyesine geriledi.

Bir önceki gün değer kaybeden altın ve gümüş ise Biden'ın seçileceği ve seçim öncesi senatodan geçmeyen mali teşvik paketinin daha geniş bir şekilde geleceği beklentisiyle sert yükseldi.

haber7'nin haberine göre; dün gece saat 23:57 itibari ile spot altının fiyatı yüzde 1'lik artışla 1930 doları geçerken, gümüş vadelilerindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı ve piyasada gümüşün ons fiyatı 24.7 doları gördü.