Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında artan gerginlik ortamında doların değer kazanması ve yatırımcıların dikkatlerini pandemiden kaynaklanan ekonomik hasara çevirmeleriyle ons başına 1,800 dolar civarında yatay seyretti.

Trump yönetimi, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı iddialarını reddederek, geçmişte bu gibi konulardaki tarafsız tutumunu bir kenara bıraktı. Bu gelişme ABD ve Çin arasında zaten yüksek olan gerginliğin artması için yeni bir cephe oluşturdu. ABD'nin bu adımı, Çin yönetiminin, Washington'ın Pekin'i Sincan Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine davranışlarından dolayı cezalandırma yönünde karar almasına karşılık büyük ölçüde sembolik bir misillemeye giderek bazı ABD'li yetkililere yaptırım kararı almasından sonra geldi.

Spot altın Londra saati ile 07:28'de ons başına 1,802.21 dolar civarında yatay seyrediyordu. Fiyatlar geçen hafta 1,818.02 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

bloomberght'nin haberine göre; Capital Economics Ltd., "Altın, bir süre daha aşırı düşük fazilerden destek almaya devam edebilir. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde, güvenli liman talebinin ve enflasyon beklentilerinin zayıflaması ile birlikte fiyatların düşeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.