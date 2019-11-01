Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları bir önceki güne göre haftanın son işlem günü olan 1 Kasım Cuma gününe yukarı yönlü seyirle başladı.
Bir önceki gün 275 lira seviyesinden işlem gören gram altın fiyatları bugün 277 lira seviyesinden bugün işlem görüyor.
Çeyrek altın alış fiyatı bir önceki gün 439 liraydı. Bugün ise çeyrek altın fiyatları 444 lira alış seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın satış fiyatı ise bugün 454 lira…
Cumhuriyet Altını
1.843,00 - 1.871,00
Yarım Altın
886,44 - 909,36