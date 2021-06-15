Altın fiyatları yükselir mi? Altın düşer mi? Altın en kadar oldu? Bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik alış satış ne kadar?

Altın fiyatları son dakika baş döndürmeye devam ediyor. Yeni haftaya değer üstüne değer kaybeden altın fiyatları son durum da yatırımcı tarafından merek ediliyor. Haziran ayında iyi bir yükseliş trendi sergileyen altın fiyatları son bir kaç gündür düştükçe düşüyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın ise dün yüzde 1,58 değer kaybıyla 497 lira seviyelerine kadar geriledi. Peki altın fiyatları yükselir mi? Altın düşer mi? Altın en kadar olur? 15 Haziran altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik alış satış ne kadar?

Dün akşam itibariyle dolar kurunun yeniden artması ve 8,45 seviyelerine dönmesi altının gramını yeniden kritik seviye olan 505 lira düzeyinin üzerine taşıdı. Gram altın yeni güne 507 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 835 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin 415 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 865 dolar civarında seyrediyor. Dolar/TL ise 8.46 seviyesinde açılış yaptı. İşte 15 Haziran saat 10:00 itibariyle altın fiyatların son durum:

Gram altın ne kadar?

506,78

509,67

Spot altın gram fiyatı ne kadar?

510,96

511,06

%0,56

Altın ons fiyatı ne kadar?

1.866,34

1.866,60

Çeyrek altın ne kadar?

814,95

832,94

Cumhuriyet altını ne kadar?

3.270,15

3.332,09

Yarım altın ne kadar?

1.629,97

1.671,16

Ata altın ne kadar?

3.347,00

3.434,00

14 ayar bilezik gramı ne kadar?

279,41

335,12

22 ayar bilezik gramı ne kadar?

459,63

491,41

Altın düşer mi çıkar mı?

Prof. Dr. Sefer Şener, altın fiyatlarında yaşanan hareketleri değerlendirdi: "Geçen hafta içinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.6’nın üzerinde düşüşle 1,45 seviyelerine kadar geriledi. Dün sabah itibarıyla hafta başında tahvil faizlerindeki bu düşüş yerini yeniden yükselişe bıraktı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün itibariyle % 2,9’luk yükselişle yeniden 1,4990 seviyelerine çıktı. Geçen hafta içinde 1900 doları geçmekte zorlanan ons altın için bu seviyeler teknik bir baraj oluşturmaya başladı. Beklenenden yüksek çıkan enflasyon ve daha hızlı büyüme Amerika için acaba faiz artışı yıl sonuna doğru gelir mi beklentilerine yol açsa da, enflasyonun kalıcı olmayacağı algısı faiz artışı beklentisinin de 2022 hatta 2023 yılına kalacağını gösteriyor. Bu durum altın ons fiyatının 1850 dolar seviyelerinde güçlü bir destek oluşturmasını da sağlıyor. FED’in alacağı kararların belirsizliği aynı zamanda güvenli liman altının ons fiyatının bir türlü 1900 dolar seviyelerini yukarı yönlü kıramamasını da açıklıyor.

Altın yükselecek mi?

Altında orta ve uzun vadede yön yukarı olacaktır. Yine de dolar güçlü kaldığı sürece altın fiyatlarında sürekli ralli beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.