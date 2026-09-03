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Ekonomi Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü: Günün sonunda rekor fiyat artışı geldi!
Ekonomi

Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü: Günün sonunda rekor fiyat artışı geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü: Günün sonunda rekor fiyat artışı geldi!

Altın fiyatları, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre standart altının kilogram fiyatının günü yüzde 3,3 artışla 6 milyon 927 bin 300 liradan tamamlamasıyla sert tırmandı. Dün günü 6 milyon 704 bin 800 liradan kapatan altın, bir günde yatırımcısına devasa kazanç sağladı.

Altın piyasasında hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Gün içerisinde en düşük 6 milyon 848 bin lira seviyesini gören standart altının kilogram fiyatı, gelen yoğun alımlarla birlikte şaha kalkarak 6 milyon 927 bin 300 liraya kadar tırmandı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 848 bin lira, en yüksek 6 milyon 927 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 artışla 6 milyon 927 bin 300 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 704 bin 800 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 111 milyon 963 bin 114,59 lira, işlem miktarı ise 453,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 130 milyon 785 bin 112,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

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