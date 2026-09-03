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Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

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Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

Hepimizin “gazlı bez” olarak bildiği sargı bezinin adının Gazze’den geldiğine dikkat çeken “Gazze Bezi” kitabı, Gazze’de yaşanan dramı çocukların anlayabileceği bir dille anlatıyor. Emre Kabaoğlu’nun kaleme aldığı eser, acının yanında umut, dayanışma ve insanlık mesajı veriyor.

#1
Foto - Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

Gazze’de yaşanan insanlık dramını çocukların dünyasına taşıyan “Gazze Bezi” kitabı, okurlarla buluştu.

#2
Foto - Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

Emre Kabaoğlu tarafından kaleme alınan ve Payidar Yayınları tarafından yayımlanan eser, savaşın ve işgalin çocuklar üzerindeki etkisini pedagojik hassasiyetler gözeterek anlatıyor.

#3
Foto - Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

Kitabın çıkış noktası ise oldukça dikkat çekici bir ayrıntıya dayanıyor. Günlük hayatımızda yaraları sarmak için kullandığımız ve “gazlı bez” olarak bildiğimiz sargı bezinin adının Gazze’den geldiğine dikkat çeken eser, bu sembol üzerinden Gazze’de yaşananları çocukların anlayabileceği bir hikâyeye dönüştürüyor.

#4
Foto - Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

BİR SARGI BEZİNDEN GAZZE’NİN HİKÂYESİNE “Gazze Bezi”, çocuklara savaşın yalnızca haberlerde görülen görüntülerden ibaret olmadığını; savaşın çocukların evlerini, ailelerini, hayallerini ve geleceklerini de etkilediğini anlatıyor.

#5
Foto - Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

Eserin merkezinde ise Yahya isimli Filistinli bir çocuk bulunuyor. Yahya’nın ailesi, geçimlerini Gazze bezi üreterek sağlıyor. Ailesiyle birlikte huzur içerisinde yaşayan Yahya’nın hayatı, evlerinin bir gün kötü insanlar tarafından işgal edilmesiyle tamamen değişiyor. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan Yahya ve ailesi, pek çok komşuları gibi sahilde yaşamaya başlıyor. Bir anda evinden, düzeninden ve alıştığı hayattan koparılan Yahya için bundan sonraki günler zorlu bir mücadeleye dönüşüyor.

#6
Foto - Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

“BİZ TÜM DÜNYANIN YARASINI SARARKEN…” Kitabın en çarpıcı bölümlerinden biri ise Yahya’nın bir gece uykusundan uyanarak ailesine yönelttiği soru oluyor: “Biz tüm dünyanın yarasını sararken dünya neden bizim yaramızı sarmıyor?” Yahya’nın bu sorusu, kitabın temel mesajını da ortaya koyuyor. Başkalarının yaralarını sarmak için kullanılan Gazze bezinden yola çıkan hikâye, Gazze halkının kendi yaralarının kim tarafından ve nasıl sarılacağını sorguluyor. Ancak kitap, çocukları yalnızca savaşın acısıyla baş başa bırakmıyor. Hikâye, karanlığın ardından doğan umutla ilerliyor ve Yahya’nın hikâyesi umut ve sevinçle sona eriyor.

#7
Foto - Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

ÇOCUKLARA SADECE SAVAŞI DEĞİL, UMUDU DA ANLATIYOR “Gazze Bezi”nin en önemli özelliklerinden biri, Gazze’de yaşananları çocukların yaş ve gelişim düzeylerini dikkate alan bir anlatımla ele alması. Pedagojik hassasiyetler gözetilerek hazırlanan eser; çocuklara cesaret, umut, empati, dayanışma ve yardımlaşma gibi değerleri kazandırmayı amaçlıyor. Kitapta yaşanan acılar anlatılırken nefret ve umutsuzluk yerine insanî değerlerin öne çıkarılması dikkat çekiyor. Böylece çocukların savaşın yıkıcı yüzünü anlamalarının yanı sıra, zor zamanlarda insanların birbirine destek olmasının önemini kavramaları hedefleniyor. GAZZE’Yİ ÇOCUKLARIN DÜNYASINA TAŞIYOR Gazze’de yaşananların çocukların dünyasında anlaşılabilir hale getirilmesini amaçlayan kitap, okuyucuyu Yahya’nın gözünden bir yolculuğa çıkarıyor. Yahya’nın ailesiyle yaşadığı zorluklar, evinden ayrılması, sahilde hayata tutunma mücadelesi ve yaşananların onda bıraktığı izler üzerinden savaşın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekiliyor. Bununla birlikte eser, çocuklara “Ne yapılabilir?” sorusunu da düşündürüyor. Empati kurmanın, mazlumların yanında olmanın, dayanışmanın ve insanî değerleri korumanın önemi hikâye içerisinde işleniyor. “BİLİNÇLİ BİR NESİL” HEDEFİ “Gazze Bezi”, yalnızca bir çocuk hikâyesi olarak değil, aynı zamanda gelecek nesillerde farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir eser olarak öne çıkıyor. Kitabın temel amaçlarından biri, Gazze’de yaşananların unutulmaması ve benzer acıların yeniden yaşanmaması için çocukların bilinçlenmesine katkı sunmak. Bu yönüyle eser, çocuklara savaşın karşısında insanlığı, umudu ve dayanışmayı hatırlatıyor. Yahya’nın hikâyesi üzerinden okurlarına, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan acının aslında bütün insanlığı ilgilendirdiği mesajını veriyor. YARA SARAN BİR HİKÂYE Gazze Bezi ismi de kitabın verdiği mesajı adeta tek başına özetliyor. Bir yanda yaraları sarmak için kullanılan bir bez, diğer yanda yaraları sarılmayı bekleyen bir şehir... Emre Kabaoğlu’nun kaleme aldığı eser, bu güçlü sembol üzerinden çocuklara Gazze’nin hikâyesini anlatırken onları acının karşısında umuda, çaresizliğin karşısında dayanışmaya ve kayıtsızlığın karşısında empatiye çağırıyor. “Gazze Bezi”, çocukların dünyasına Gazze’nin hikâyesini taşıyan; savaşın acısını anlatırken umudu, sevgiyi ve insanlığı merkezine alan anlamlı bir çocuk kitabı olarak okurlarla buluşuyor.

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