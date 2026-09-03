Gazze bezi: Bir çocuğun gözünden Gazze'nin yarası

ÇOCUKLARA SADECE SAVAŞI DEĞİL, UMUDU DA ANLATIYOR “Gazze Bezi”nin en önemli özelliklerinden biri, Gazze’de yaşananları çocukların yaş ve gelişim düzeylerini dikkate alan bir anlatımla ele alması. Pedagojik hassasiyetler gözetilerek hazırlanan eser; çocuklara cesaret, umut, empati, dayanışma ve yardımlaşma gibi değerleri kazandırmayı amaçlıyor. Kitapta yaşanan acılar anlatılırken nefret ve umutsuzluk yerine insanî değerlerin öne çıkarılması dikkat çekiyor. Böylece çocukların savaşın yıkıcı yüzünü anlamalarının yanı sıra, zor zamanlarda insanların birbirine destek olmasının önemini kavramaları hedefleniyor. GAZZE’Yİ ÇOCUKLARIN DÜNYASINA TAŞIYOR Gazze’de yaşananların çocukların dünyasında anlaşılabilir hale getirilmesini amaçlayan kitap, okuyucuyu Yahya’nın gözünden bir yolculuğa çıkarıyor. Yahya’nın ailesiyle yaşadığı zorluklar, evinden ayrılması, sahilde hayata tutunma mücadelesi ve yaşananların onda bıraktığı izler üzerinden savaşın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekiliyor. Bununla birlikte eser, çocuklara “Ne yapılabilir?” sorusunu da düşündürüyor. Empati kurmanın, mazlumların yanında olmanın, dayanışmanın ve insanî değerleri korumanın önemi hikâye içerisinde işleniyor. “BİLİNÇLİ BİR NESİL” HEDEFİ “Gazze Bezi”, yalnızca bir çocuk hikâyesi olarak değil, aynı zamanda gelecek nesillerde farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir eser olarak öne çıkıyor. Kitabın temel amaçlarından biri, Gazze’de yaşananların unutulmaması ve benzer acıların yeniden yaşanmaması için çocukların bilinçlenmesine katkı sunmak. Bu yönüyle eser, çocuklara savaşın karşısında insanlığı, umudu ve dayanışmayı hatırlatıyor. Yahya’nın hikâyesi üzerinden okurlarına, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan acının aslında bütün insanlığı ilgilendirdiği mesajını veriyor. YARA SARAN BİR HİKÂYE Gazze Bezi ismi de kitabın verdiği mesajı adeta tek başına özetliyor. Bir yanda yaraları sarmak için kullanılan bir bez, diğer yanda yaraları sarılmayı bekleyen bir şehir... Emre Kabaoğlu’nun kaleme aldığı eser, bu güçlü sembol üzerinden çocuklara Gazze’nin hikâyesini anlatırken onları acının karşısında umuda, çaresizliğin karşısında dayanışmaya ve kayıtsızlığın karşısında empatiye çağırıyor. “Gazze Bezi”, çocukların dünyasına Gazze’nin hikâyesini taşıyan; savaşın acısını anlatırken umudu, sevgiyi ve insanlığı merkezine alan anlamlı bir çocuk kitabı olarak okurlarla buluşuyor.