Futbolseverler çok sevecek! Yandex'te Süper Lig'e süper özellik
Yandex Türkiye analistlerinin verilerine göre, Türk taraftarların 2025-2026 sezonunda Süper Lig futbolcularına yönelik internet aramalarında dikkat çeken değişiklikler yaşandı.
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Yandex Türkiye analistlerinin verilerine göre, Türk taraftarların 2025-2026 sezonunda Süper Lig futbolcularına yönelik internet aramalarında dikkat çeken değişiklikler yaşandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun başlamasıyla taraftarlar, Yandex AI üzerinden Süper Lig'deki güncel puan durumunu, takım kadrolarını ve fikstürünü takip edebiliyor, maç analizleri ve istatistiklere ulaşabiliyor, ayrıca futbol temalı yapay zeka filtrelerini de kullanabiliyor. Spor takibi de dahil olmak üzere günlük hayattaki birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanan yapay zeka destekli süper uygulama olan Yandex AI, futbolseverlere Süper Lig hakkında güncel bilgiler sunarken takımları, oyuncuları ve maçları daha ayrıntılı inceleyebilecekleri araçları da bir araya getiriyor. Taraftarlar, Yandex AI üzerinden ligin güncel puan durumuna, kulüp ve oyuncu bilgilerine, takım kadrolarına ve yaklaşan maçların programına ulaşabilirken, son maçların sonuçları hakkında daha ayrıntılı sorular sorabiliyor, kulüpleri veya maçları karşılaştırabiliyor ve takımların son maçlarına ait istatistikleri inceleyebiliyor.
Yandex AI, maç analizleri ve takımların galibiyet şansına ilişkin tahminlerle taraftarların yaklaşan karşılaşmaları farklı açılardan değerlendirmesine yardımcı oluyor. Futbol deneyimini daha eğlenceli hale getirmek isteyenler için Yandex AI'da futbol temalı özel yapay zeka filtreleri de bulunuyor. Kullanıcılar, bu filtrelerle kendilerini stadyumda, gol atarken, kupa tutarken veya bir takımın atkısını takmış halde gösteren görseller oluşturabiliyor. Yeni sezon başlarken Yandex Türkiye analistleri, Türk taraftarların oyunculara yönelik ilgisinin 2025/26 sezonu boyunca nasıl değiştiğini de inceledi.
Taraftarlara Süper Lig'i farklı açılardan takip etme imkanı sunuyor. Bu kapsamda 5 Ağustos-3 Eylül 2025 dönemindeki aramalar ile 21 Nisan-20 Mayıs 2026 dönemindeki aramalar karşılaştırıldı. Analizler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan toplam 41 oyuncuyu kapsadı. Trabzonspor oyuncuları arasında aramaların en fazla arttığı isim Ernest Muçi oldu. Sezonun son ayında Muçi'nin adının geçtiği aramalar, Ağustos 2025'e kıyasla üç katın üzerine çıktı. Paul Onuachu'ya yönelik ilgi de yaklaşık yüzde 70 artarken, taraftarlar özellikle boyu ve maaşı gibi bilgileri aradı. Fenerbahçe'de N'Golo Kante'ye yönelik aramalar, sezonun son ayında Ağustos 2025'e göre yaklaşık 2,5 katına çıktı. Sezonun sonlarına doğru taraftarlar, Kante'nin performansı ve disiplin geçmişi gibi konular hakkında aramalar yaptı.
Analize dahil edilen Galatasaray oyuncuları arasında Jankat Yılmaz'a yönelik aramalarda da belirgin artış görüldü. Sezonun son ayında Jankat Yılmaz'ın adının geçtiği aramalar, Ağustos 2025'e kıyasla neredeyse üç katına çıktı. Beşiktaş'ta ise Taylan Bulut hakkındaki aramalar sezon başında Beşiktaş'a transferine odaklandı. Sezon ilerledikçe ilgi, oyuncunun kendisine ve kadrodaki durumuna ilişkin sorulara yöneldi. Yandex Türkiye'nin arama verilerinden elde ettiği sonuçlar ve Yandex AI, taraftarlara Süper Lig'i farklı açılardan takip etme imkanı sunuyor. Taraftarlar, oyunculara yönelik ilginin zaman içinde nasıl değiştiğini görebiliyor ve yeni sezon boyunca en güncel gelişmeleri takip edebiliyor.
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