Futbolseverler çok sevecek! Yandex'te Süper Lig'e süper özellik

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun başlamasıyla taraftarlar, Yandex AI üzerinden Süper Lig'deki güncel puan durumunu, takım kadrolarını ve fikstürünü takip edebiliyor, maç analizleri ve istatistiklere ulaşabiliyor, ayrıca futbol temalı yapay zeka filtrelerini de kullanabiliyor. Spor takibi de dahil olmak üzere günlük hayattaki birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanan yapay zeka destekli süper uygulama olan Yandex AI, futbolseverlere Süper Lig hakkında güncel bilgiler sunarken takımları, oyuncuları ve maçları daha ayrıntılı inceleyebilecekleri araçları da bir araya getiriyor. Taraftarlar, Yandex AI üzerinden ligin güncel puan durumuna, kulüp ve oyuncu bilgilerine, takım kadrolarına ve yaklaşan maçların programına ulaşabilirken, son maçların sonuçları hakkında daha ayrıntılı sorular sorabiliyor, kulüpleri veya maçları karşılaştırabiliyor ve takımların son maçlarına ait istatistikleri inceleyebiliyor.