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Ekonomi Altın fiyatları tekrar yükselecek mi? Flaş açıklama
Ekonomi

Altın fiyatları tekrar yükselecek mi? Flaş açıklama

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 18:50:00 -
Altın fiyatları tekrar yükselecek mi? Flaş açıklama

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıları özellikle "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi", "Gram altın ne kadar" sorularına cevap aramaya itti.

"Dolar kurundaki gerileme nedeni ile altın fiyatları düştü"

Konuyla ilgili açıklama yapan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere sebep olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü söyledi. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu belirten Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" dedi.

Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını ifade eden Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, virüs salgınında vaka sayıların yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar, teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran'da artan jeopolitik riskler, düşük faiz politikalarının devam ediyor olması gibi nedenlerden dolayı altın fiyatlarının yükselişlerini destekleyeceği düşüncesine sahip olduğunu belirtti.

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