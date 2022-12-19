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Ekonomi Altın fiyatları son durum | 19 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları son durum | 19 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının hangi yönde seyrettiği merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-12-19 09:34:00 -
Altın fiyatları son durum | 19 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları

FED'in 50 bazlık puan artırımının ardından hareketli bir hafta geçiren altında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları son durum | 19 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış: 1.073,73 TL

Satış: 1.073,95 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.761,00 TL

Satış: 1.786,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.503,00 TL

Satış: 3.563,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.038,00 TL

Satış: 7.102,00 TL

Reşat altını

Alış: 7.070,47 TL

Satış: 7.134,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 987,48 TL

Satış: 994,91 TL

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