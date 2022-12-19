Altın fiyatları son durum | 19 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının hangi yönde seyrettiği merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
FED'in 50 bazlık puan artırımının ardından hareketli bir hafta geçiren altında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları son durum | 19 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları
Gram altın
Alış: 1.073,73 TL
Satış: 1.073,95 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.761,00 TL
Satış: 1.786,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.503,00 TL
Satış: 3.563,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.038,00 TL
Satış: 7.102,00 TL
Reşat altını
Alış: 7.070,47 TL
Satış: 7.134,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 987,48 TL
Satış: 994,91 TL