Altın fiyatları son dakika rakamlar: Anlık, güncel 22 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? CANLI altın döviz: 6.788,00 TL'yi gördü!

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan fiyatlara yön veren dolar kuru da sakin günler geçiriyor. Fakat Dolar endeks tarafında son dönemde aşağı yönlü seyir izliyor. Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram altın fiyatı düştü mü? Dolar endeksi, 2 ayda yüzde 5 geriledi. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Kasım 2022 Salı günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan gram altın bin 44 lira, çeyrek altın ise bin 700 lira üzerinde güne başladı.

ABD enflasyon rakamları ve FED faiz kararı gibi unsurlar sonucu dünya genelindeki dev ekonomilerin resesyona girip girmeyeceği korkusu, canlı altın fiyatları için önem arz ediyor. FED faiz kararı ve İngiltere Merkez Bankası açıklamaları yaklaştıkça güncel altın fiyatları kendi için yeni bir fiyat belirliyor. Ons altın üç ayın zirvesini görerek 1786 dolara çıkmıştı. Gram altın fiyatı ise geçtiğimiz hafta 1068 lirayı gördü. Hafta ortasında ise düşüşe geçti. Gram altın bugün 1044 liradan işlem görüyor.

22 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 Kasım Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1,040.81 TL'den yapan gram altın bugün 1.044,99 TL alış, 1.045,11 TL'den işlem görüyor. Ons altın bugün 1746 dolara kadar gerilerken gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını düşmeye başladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.891.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.790,00 liradan alınıyor, 6.917,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.457,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.401,00 liradan alınıyor, 3.471,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.728,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Kasım itibariyle 1.694,00 liradan alınıyor, 1.734,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 22 Kasım günü 6.785,00 TL alış, 6.911,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.741,46

1.741,72

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.957,40

7.130,51

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

957,01

1.018,28

ZİYNET ALTIN FİYATI

6.671,87

6.798,21

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN YORUMU

Altın fiyatları ile değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamasında “Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı” ifadesini kullanıp konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız”

Gram altın hakkında yorum yapan Memiş, şu açıklamayı yaptı:

“Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız”

Dolar kaç TL? Dövizde parası olan ve dövize yatırım yapmak isteyen vatandaşların sık sık takip ettiği döviz kuru güne nasıl başladı? İşte merak edenler için detaylar...

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Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? (22 Kasım 2022)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru, Perşembe günkü TCMB'nin faiz kararına 2 gün kala 18.60'ın üstünde 18.62 TL'den işlem görürken, Euro 19.10 TL'den alıcı buluyor.

Bu hafta TCMB'nin yüzde 10.5 olan politika faizini yüzde 9'a çekmesi bekleniyor. Böylece gevşeme döngüsünün tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da "faiz tek haneye inecek" mesajını vermişti.

Hem Reuters hem de Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistlerim tamamı faizlerin yüzde 9'a düşürülmesini bekliyor.

Küresel piyasalarda ise Fed'in faiz artışlarında yumuşama beklentileri hakim... Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, dün yaptığı açıklamada Fed'in önümüzdeki aydan itibaren daha düşük faiz artışlarına gidebileceğini söyledi. Fed'in faiz kararı 12-14 Aralık tarihlerinde yapılacak toplantıda açıklanacak. Piyasalar, Fed'in 50 baz puan artırıma giderek yüzde 4 olan politika faizini yüzde yüzde 4.50/4.75 aralığına yükseltmesini bekliyor.

Dolar endeksi 107.577'de bulunuyor.