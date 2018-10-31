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Altın fiyatları piyasaya nasıl başladı?

Altının gram ücreti, güne yatay seyirle başlamasının ardından 215,1 lira seviyelerinde dengelendi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:03
Altın fiyatları piyasaya nasıl başladı?

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,18 azalışla 215,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 215,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını da 1.437 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 1.217,17 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunda yaşanan sert düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Dolar/TL 5,4621 liraya, altının ons fiyatının ise 1.215 dolara kadar gerilemesi altının gram fiyatında 214 liranın görülmesine neden oldu. Gram altında 215 ve 212 lira seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını, dolayısıyla yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu anımsatmak isteriz. Bugün altının gram fiyatının 212-216 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar endeksinde dün yaşanan toparlanmanın ons altındaki düşüşlerde etkili olduğunu vurgulayan Memiş, "Teknik olarak altının ons fiyatı 1.227 doları aşağı yönlü kırdığı için 1.217-1.207 dolar bandını takip edeceğiz. Tekrar 1.227 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yükselişler 1.235-1.240 dolara kadar devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:03
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