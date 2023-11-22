Altın fiyatları piyasaya baş kaldırdı! Gram ve çeyrekte alım fırsatı kaçtı mı?

Çeyrek altın serbest piyasada şu saatlerde 3.050 liradan işlem görürken gram altın da 1854 lira seviyelerine yükselmiş durumda. Altın bazlı yükselişte piyasa dinamiklerinden ziyade bölgesel çatışmalarda fazla ilerleme kaydedilememesi, Ortadoğu'daki gelişmelerde uluslararası kurum ve kuruluşların pasif tutum takınarak barışa dair net kararlar vererek süreci ılımlı konjonktüre çekememiş olmaları da psikolojik olarak negatif bir algı oluşturdu.

Dolar ile ters korelasyon

Doların biraz daha yükselişini beklemeye geçen yabancı yatırımcılar kendi paralarını şu süreçte yurt içine sokmak istememekteler. Tahvil alımı için yabancı yatırımcı beklemede. Altın piyasası uzmanları ise altının yükselişine ilişkin şu değerlendirmeye yapmaktalar:

"Gram altın şu sıralar 1900 bandını zorlamaya başladı. Ons altın 2000 dolara geldi. ABD'de toplantı tutanakları açıklanacak. Dolar düşüyor avro ve sterlin yükseliyor. Geçen hafta enflasyon beklentilerin altında gelince dolarda düşüş olmaya başladı. Yeni bir faiz artırımı beklentisi bulunmuyor. Dolar endeksi düşerken altında yükseliş trendine dönüldü."

Alt seviyede fırsat arayışı

Elinde altını bulunanlara ise bu seviyelerde beklemede kalmaları önerilirken acil satım yapmak durumunda kalanların da bu seviyelerden satışa geçebilecekleri önerisi yer alıyor. Alım için ise gramda 18 10-15 gibi geri çekilmeler takip edilebilir. Aynı şekilde çeyrek altında da 3 bin alt bant olmak kaydıyla 3 bin 20-3.025 bandı denenebilir.