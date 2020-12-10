Altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş'ten açıklama

ABD ve Çin arasında gerilimin azalmasıyla yatırımcılar gözlerini ABD'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı mali teşvikleri gözlemlemeye başladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin 916 milyar dolarlık yeni teşvik paketini ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye sunmasıyla ABD teşvik paketi çalışmaları için adımını atmış oldu. Bu süreçte yön arayışına giren altın fiyatlarının risk iştahının azalmasıyla fiyatları yeniden hareketlendi. Yatırımcıların riskli varlıklara yönlenmesi ons altın fiyatını düşürdü. Altın fiyatları 2021 yılında ne olacak merak eden yatırımcılar uzmanların güncel altın tahminlerini araştırıyor.

"Yaşanan sert düşüşlerin sabit olmayacak"

Altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan AA Finans Analisti Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, koronavirüs aşısının iyimser bir hava oluşturmasına değinerek, ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere sebep olduğunu bildirdi. Memiş açıklamasında yatırımcıların güvenli liman olarak kabul edilen altından uzaklaşarak riskli yatırım kaynaklarına yöneldiklerini vurguladı. Altın fiyatlarında ani yaşanan sert düşüşlerin sabit olmayacağını ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" dedi.

Başta Almanya, Rusya, Amerika ve Çin olmak üzere birçok ülkeden gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda olumlu bir hava oluşturduğunu belirten ve yatırımcıların bu coşkudan etkilenerek güvenli limandan uzaklaşarak kıymetli metallerini satarak borsaya yöneldiğini belirten Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" dedi.

Memiş, altın fiyatlarının yükselişlerini destekleyecek etkenlerin; teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran'da artan jeopolitik riskler, vaka sayıların yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar ve düşük faiz politikalarının devam etmesi olarak sıraladı.