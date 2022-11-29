Altın fiyatları ne kadar? Türkiye'de güncel: 26 Kasım Cumartesi ons altın, çeyrek altın , gram altın fiyatı ne kaç TL? Gram fiyatı düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatları düşer mi? Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 29 KASIM 2022

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Altının gramı bin liranın üzerindeki konumunu korurken 1049 liradan 1051 liraya yükseldi.

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI NE KADAR, SATIŞ FİYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1696 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1736 lirada bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ise bugün 6988 liradan geri alınırken 7094 liradan da satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, alış 3.399 TL, satış 3.469 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.439 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, alış 6.871 TL, satış 6.940 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.879 TL. 61 TL yükseliş gerçekleşti.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın, alış 6.857, satış 6.926 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.864 TL. 62 yükseliş gerçekleşti.

Ons Altın Fiyatı Alış: 1.749 Satış: 1.750

ALTIN YORUMLARI 29 KASIM 2022

Ekonomi uzmanlarının 29 Kasım 2022 altın yorumları: Gram altında dün 1056TL seviyesine kadar yükseliş yaşandığını gördük. Özellikle kurda yükselişlerin sınırlı olsa da kalıcı olmaya devam etmesi ve ons altında 1760 Dolar üzerine yükseliş yaşanması ile bu seviye test edildi. Bu sabah tekrar 1040TL seviyelerine geri çekilme yaşansa da bugün yükseliş denemelerinin devam edeceğini düşünüyoruz.

Bu nedenle 1045TL geri çekilmeleri ilk destek seviyesi, bu seviye altında geri çekilmelerde 1040 ve 1035TL seviyeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerde 1050TL üzerinde kalıcılık durumunda 1055 ve 1060TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.